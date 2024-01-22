Тюменцев предупредили о росте цен на путевки в Турцию

К началу летнего сезона стоимость туров из Тюмени в Турцию вырастет на 20%

23 января 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Туры в Турцию дорожают каждый месяц на 5-10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К началу летнего сезона стоимость путевок из Тюмени в Турцию вырастет в среднем на 20%. Об этом URA.RU рассказала управляющая турфирмой «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Каждое первое число месяца дорожают путевки, идет перерасчет. Если быть точнее, то процентов на 5-10 стабильно дорожает. И так будет до начала сезона», — рассказала Светлана Завьялова. Турагент добавляет, что рост цен зависит от нескольких факторов. В первую очередь, влияет сезонность, во-вторых, курс валюты и, в-третьих, изменения в местном законодательстве. Так, с января 2024 в Турции нельзя будет сдавать туристам апартаменты, квартиры и другое жилье без лицензирования. При этом, по словам Завьяловой, пока точных прогнозов из-за нововведений давать сложно. Собеседница агентства сообщает, что наиболее выгодные условия для покупки туров — раннее бронирование. На этом этапе помимо привлекательной цены есть возможность выбрать подходящий отель, а не довольствоваться тем, что останется к началу сезона.

К началу летнего сезона стоимость путевок из Тюмени в Турцию вырастет в среднем на 20%. Об этом URA.RU рассказала управляющая турфирмой «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Каждое первое число месяца дорожают путевки, идет перерасчет. Если быть точнее, то процентов на 5-10 стабильно дорожает. И так будет до начала сезона», — рассказала Светлана Завьялова. Турагент добавляет, что рост цен зависит от нескольких факторов. В первую очередь, влияет сезонность, во-вторых, курс валюты и, в-третьих, изменения в местном законодательстве. Так, с января 2024 в Турции нельзя будет сдавать туристам апартаменты, квартиры и другое жилье без лицензирования. При этом, по словам Завьяловой, пока точных прогнозов из-за нововведений давать сложно. Собеседница агентства сообщает, что наиболее выгодные условия для покупки туров — раннее бронирование. На этом этапе помимо привлекательной цены есть возможность выбрать подходящий отель, а не довольствоваться тем, что останется к началу сезона.