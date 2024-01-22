22 января 2024

Тюменцев предупредили о росте цен на путевки в Турцию

К началу летнего сезона стоимость туров из Тюмени в Турцию вырастет на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых. Клипарт. Курган, отпуск, загар, турция, отдых
Туры в Турцию дорожают каждый месяц на 5-10% Фото:

К началу летнего сезона стоимость путевок из Тюмени в Турцию вырастет в среднем на 20%. Об этом URA.RU рассказала управляющая турфирмой «Награда за труд» Светлана Завьялова.

«Каждое первое число месяца дорожают путевки, идет перерасчет. Если быть точнее, то процентов на 5-10 стабильно дорожает. И так будет до начала сезона», — рассказала Светлана Завьялова.

Турагент добавляет, что рост цен зависит от нескольких факторов. В первую очередь, влияет сезонность, во-вторых, курс валюты и, в-третьих, изменения в местном законодательстве. Так, с января 2024 в Турции нельзя будет сдавать туристам апартаменты, квартиры и другое жилье без лицензирования. При этом, по словам Завьяловой, пока точных прогнозов из-за нововведений давать сложно.

Собеседница агентства сообщает, что наиболее выгодные условия для покупки туров — раннее бронирование. На этом этапе помимо привлекательной цены есть возможность выбрать подходящий отель, а не довольствоваться тем, что останется к началу сезона.

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К началу летнего сезона стоимость путевок из Тюмени в Турцию вырастет в среднем на 20%. Об этом URA.RU рассказала управляющая турфирмой «Награда за труд» Светлана Завьялова. «Каждое первое число месяца дорожают путевки, идет перерасчет. Если быть точнее, то процентов на 5-10 стабильно дорожает. И так будет до начала сезона», — рассказала Светлана Завьялова. Турагент добавляет, что рост цен зависит от нескольких факторов. В первую очередь, влияет сезонность, во-вторых, курс валюты и, в-третьих, изменения в местном законодательстве. Так, с января 2024 в Турции нельзя будет сдавать туристам апартаменты, квартиры и другое жилье без лицензирования. При этом, по словам Завьяловой, пока точных прогнозов из-за нововведений давать сложно. Собеседница агентства сообщает, что наиболее выгодные условия для покупки туров — раннее бронирование. На этом этапе помимо привлекательной цены есть возможность выбрать подходящий отель, а не довольствоваться тем, что останется к началу сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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