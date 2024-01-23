В Тюмени подешевел новый iPhone 15

23 января 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

В некоторых магазинах стоимость нового смартфона уменьшилась на 50% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени резко снизились цены на новый iPhone 15-й серии. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах по продаже техники и электроники. «Когда только состоялся релиз, цена на новые модели iPhone 15-й серии начиналась от 170 тысяч рублей. Стоимость Pro Max доходила до 200 тысяч. Сейчас, спустя три месяца, смартфон можно купить от 84 тысяч за обычную модель и за 129 тысяч — Pro Max», — рассказали в одном из тюменских магазинов техники. Уменьшение стоимости произошло и в другой тюменской точке продаж продукции Apple. Там сообщили, что цена на iPhone 15 уменьшилась более чем на 15% по сравнению с началом старта продаж.

В Тюмени резко снизились цены на новый iPhone 15-й серии. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах по продаже техники и электроники. «Когда только состоялся релиз, цена на новые модели iPhone 15-й серии начиналась от 170 тысяч рублей. Стоимость Pro Max доходила до 200 тысяч. Сейчас, спустя три месяца, смартфон можно купить от 84 тысяч за обычную модель и за 129 тысяч — Pro Max», — рассказали в одном из тюменских магазинов техники. Уменьшение стоимости произошло и в другой тюменской точке продаж продукции Apple. Там сообщили, что цена на iPhone 15 уменьшилась более чем на 15% по сравнению с началом старта продаж.