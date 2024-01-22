22 января 2024

Студентов ЯНАО приглашают стать донорами крови и костного мозга

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске ждут новых доноров от студенческого сообщества Фото:

В больнице Ноябрьска (ЯНАО) с 22 по 26 января ждут студентов, которым уже исполнилось 18 лет. Они смогут сдать кровь или анализ для вступления в Регистр доноров костного мозга, сообщается в telegram-канале «Ноябрьск». Всех доноров по имени Татьяна 25 января ждут подарки.

«В больнице Ноябрьска проходит „Неделя донорского совершеннолетия“. Приурочили ее к Дню студента. По 26 января в отделении переливания крови ждут студентов, которым уже исполнилось 18 лет. Первичных доноров крови и тех, кто хочет стать потенциальным донором костного мозга, ждут в отделении с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00. Всех остальных — в это же время со вторника по четверг», — говорится в telegram-канале «Ноябрьск». Всем Татьянам, сдавшим кровь 25-го числа, подарят сувенир.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники мэрии Нового Уренгоя сдали донорскую кровь. Своей кровью поделился также глава газовой столицы Андрей Воронов.

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В больнице Ноябрьска (ЯНАО) с 22 по 26 января ждут студентов, которым уже исполнилось 18 лет. Они смогут сдать кровь или анализ для вступления в Регистр доноров костного мозга, сообщается в telegram-канале «Ноябрьск». Всех доноров по имени Татьяна 25 января ждут подарки. «В больнице Ноябрьска проходит „Неделя донорского совершеннолетия“. Приурочили ее к Дню студента. По 26 января в отделении переливания крови ждут студентов, которым уже исполнилось 18 лет. Первичных доноров крови и тех, кто хочет стать потенциальным донором костного мозга, ждут в отделении с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00. Всех остальных — в это же время со вторника по четверг», — говорится в telegram-канале «Ноябрьск». Всем Татьянам, сдавшим кровь 25-го числа, подарят сувенир. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники мэрии Нового Уренгоя сдали донорскую кровь. Своей кровью поделился также глава газовой столицы Андрей Воронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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