В школах Кургана отменили занятия из-за морозов

Учащиеся с первого по четвертый классы не пойдут в школу из-за холодов
В курганских школах 24 января из-за низкой температуры воздуха отменили занятия для начальных классов первой смены. Соответствующая информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра.
«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия первой смены учащихся с первого по четвертый классы включительно», — написано на сайте центра. На момент публикации в городе была зафиксирована температура -24,5 градуса.
Ранее курганцев предупредили о возвращении морозов. Синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал, что самыми холодными днями недели станут среда и четверг.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.