23 января 2024

В школах Кургана отменили занятия из-за морозов

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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва, зима, отопление, кушва, трубы без утепления, ночь, мороз, холод
Учащиеся с первого по четвертый классы не пойдут в школу из-за холодов Фото:

В курганских школах 24 января из-за низкой температуры воздуха отменили занятия для начальных классов первой смены. Соответствующая информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра.

«Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия первой смены учащихся с первого по четвертый классы включительно», — написано на сайте центра. На момент публикации в городе была зафиксирована температура -24,5 градуса.

Ранее курганцев предупредили о возвращении морозов. Синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал, что самыми холодными днями недели станут среда и четверг.

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В курганских школах 24 января из-за низкой температуры воздуха отменили занятия для начальных классов первой смены. Соответствующая информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия первой смены учащихся с первого по четвертый классы включительно», — написано на сайте центра. На момент публикации в городе была зафиксирована температура -24,5 градуса. Ранее курганцев предупредили о возвращении морозов. Синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал, что самыми холодными днями недели станут среда и четверг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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