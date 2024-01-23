В школах Кургана отменили занятия из-за морозов

24 января 2024 в 06:57 Размер текста - 17 +

Учащиеся с первого по четвертый классы не пойдут в школу из-за холодов Фото: Илья Московец © URA.RU В курганских школах 24 января из-за низкой температуры воздуха отменили занятия для начальных классов первой смены. Соответствующая информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия первой смены учащихся с первого по четвертый классы включительно», — написано на сайте центра. На момент публикации в городе была зафиксирована температура -24,5 градуса. Ранее курганцев предупредили о возвращении морозов. Синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал, что самыми холодными днями недели станут среда и четверг.

В курганских школах 24 января из-за низкой температуры воздуха отменили занятия для начальных классов первой смены. Соответствующая информация опубликована на сайте Курганского гидрометцентра. «Вниманию родителей и учащихся школ города Кургана! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия первой смены учащихся с первого по четвертый классы включительно», — написано на сайте центра. На момент публикации в городе была зафиксирована температура -24,5 градуса. Ранее курганцев предупредили о возвращении морозов. Синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал, что самыми холодными днями недели станут среда и четверг.