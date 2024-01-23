Тюменцы стали тратить больше денег на рестораны

Средний чек в ресторанах Тюменской области вырос на 12%

24 января 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Тюменцы перестали экономить на ресторанах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За прошедшие полгода средний чек в заведениях общепита Тюменской области вырос на 12%. Об этом журналистам сообщили аналитики системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет». «За прошедшие полгода средний чек в заведениях Тюменской области вырос на 12%. Такую динамику связываем с сезонностью: летом спрос постепенно рос из-за отпусков местного населения и повышения туристической активности, наибольшие показатели в июле (489 руб.) и августе (491 руб.).», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на аналитиков системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет». Издание пишет, что аналитики сделали такой вывод на основе анализа активности посетителей тюменских ресторанов в период с июня по декабрь 2023 года. В выборку попали более 15 миллионов чеков, которые выдали клиентам кафе, ресторанов и предприятий стритфуда. Ранее агентство писало о том, что в тюменских ресторанах резко выросла стоимость банкетов. Цены на спецобслуживание в заведениях общепита Тюмени, в среднем, выросли на 15%.

За прошедшие полгода средний чек в заведениях общепита Тюменской области вырос на 12%. Об этом журналистам сообщили аналитики системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет». «За прошедшие полгода средний чек в заведениях Тюменской области вырос на 12%. Такую динамику связываем с сезонностью: летом спрос постепенно рос из-за отпусков местного населения и повышения туристической активности, наибольшие показатели в июле (489 руб.) и августе (491 руб.).», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на аналитиков системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет». Издание пишет, что аналитики сделали такой вывод на основе анализа активности посетителей тюменских ресторанов в период с июня по декабрь 2023 года. В выборку попали более 15 миллионов чеков, которые выдали клиентам кафе, ресторанов и предприятий стритфуда. Ранее агентство писало о том, что в тюменских ресторанах резко выросла стоимость банкетов. Цены на спецобслуживание в заведениях общепита Тюмени, в среднем, выросли на 15%.