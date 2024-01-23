23 января 2024

Тюменцы стали тратить больше денег на рестораны

Средний чек в ресторанах Тюменской области вырос на 12%
© Служба новостей «URA.RU»
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Бюро находок. Екатеринбург, сервировка, вино, стол, тарелки, бокалы, кафе, отдых, ресторан, еда, подача, блюда
Тюменцы перестали экономить на ресторанах Фото:

За прошедшие полгода средний чек в заведениях общепита Тюменской области вырос на 12%. Об этом журналистам сообщили аналитики системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет».

«За прошедшие полгода средний чек в заведениях Тюменской области вырос на 12%. Такую динамику связываем с сезонностью: летом спрос постепенно рос из-за отпусков местного населения и повышения туристической активности, наибольшие показатели в июле (489 руб.) и августе (491 руб.).», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на аналитиков системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет».

Издание пишет, что аналитики сделали такой вывод на основе анализа активности посетителей тюменских ресторанов в период с июня по декабрь 2023 года. В выборку попали более 15 миллионов чеков, которые выдали клиентам кафе, ресторанов и предприятий стритфуда.

Ранее агентство писало о том, что в тюменских ресторанах резко выросла стоимость банкетов. Цены на спецобслуживание в заведениях общепита Тюмени, в среднем, выросли на 15%.

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За прошедшие полгода средний чек в заведениях общепита Тюменской области вырос на 12%. Об этом журналистам сообщили аналитики системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет». «За прошедшие полгода средний чек в заведениях Тюменской области вырос на 12%. Такую динамику связываем с сезонностью: летом спрос постепенно рос из-за отпусков местного населения и повышения туристической активности, наибольшие показатели в июле (489 руб.) и августе (491 руб.).», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на аналитиков системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет». Издание пишет, что аналитики сделали такой вывод на основе анализа активности посетителей тюменских ресторанов в период с июня по декабрь 2023 года. В выборку попали более 15 миллионов чеков, которые выдали клиентам кафе, ресторанов и предприятий стритфуда. Ранее агентство писало о том, что в тюменских ресторанах резко выросла стоимость банкетов. Цены на спецобслуживание в заведениях общепита Тюмени, в среднем, выросли на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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