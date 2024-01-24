Против проводницы, выбросившей кота Твикса, завели дело

25 января 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Кот Твикс, выброшенный из вагона, замерз на смерть (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник. «Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Официальной информации о возбуждении дела пока не опубликовано. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла его за бездомного решила высадить его на остановке в Кирове. Кота разыскивали несколько дней, но он замерз насмерть. Проводницу отстранили от работы. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник. «Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Официальной информации о возбуждении дела пока не опубликовано. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла его за бездомного решила высадить его на остановке в Кирове. Кота разыскивали несколько дней, но он замерз насмерть. Проводницу отстранили от работы. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.