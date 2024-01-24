Против проводницы, выбросившей кота Твикса, завели дело

Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник.
«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Официальной информации о возбуждении дела пока не опубликовано.
Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла его за бездомного решила высадить его на остановке в Кирове. Кота разыскивали несколько дней, но он замерз насмерть. Проводницу отстранили от работы. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.
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