24 января 2024

Против проводницы, выбросившей кота Твикса, завели дело

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Кот Твикс, выброшенный из вагона, замерз на смерть (архивное фото) Фото:

Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник.

«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Официальной информации о возбуждении дела пока не опубликовано.

Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла его за бездомного решила высадить его на остановке в Кирове. Кота разыскивали несколько дней, но он замерз насмерть. Проводницу отстранили от работы. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

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Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил источник. «Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», — сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Официальной информации о возбуждении дела пока не опубликовано. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. Проводница приняла его за бездомного решила высадить его на остановке в Кирове. Кота разыскивали несколько дней, но он замерз насмерть. Проводницу отстранили от работы. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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