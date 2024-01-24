Из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы по трем новым направлениям

Весной 2024 года из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Китай, также ведутся переговоры об открытии двух новых направлений в Азию. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Сейчас мы ведем активные переговоры по открытию прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Малайзию и Вьетнам. Ожидаем, что весной у нас в расписании появится Китайская Народная Республика», — сообщил Мальцев.
По его словам, прямые авиарейсы в Китай планируют сделать не только выездными, но и въездными для туристов другой страны, что крайне важно для экономики и развития Свердловской области. Также Мальцев отметил, что в этом году с 4 января появились прямые авиарейсы на Шри-Ланку. Они оказались востребованы у туристов из Екатеринбурга, поэтому, вероятно, эти рейсы сделают круглогодичными.
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