Из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы по трем новым направлениям

25 января 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы смогут без пересадок летать в Китай и Азию Фото: Михаил Будаков © URA.RU Весной 2024 года из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Китай, также ведутся переговоры об открытии двух новых направлений в Азию. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Сейчас мы ведем активные переговоры по открытию прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Малайзию и Вьетнам. Ожидаем, что весной у нас в расписании появится Китайская Народная Республика», — сообщил Мальцев. По его словам, прямые авиарейсы в Китай планируют сделать не только выездными, но и въездными для туристов другой страны, что крайне важно для экономики и развития Свердловской области. Также Мальцев отметил, что в этом году с 4 января появились прямые авиарейсы на Шри-Ланку. Они оказались востребованы у туристов из Екатеринбурга, поэтому, вероятно, эти рейсы сделают круглогодичными.

Весной 2024 года из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Китай, также ведутся переговоры об открытии двух новых направлений в Азию. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Сейчас мы ведем активные переговоры по открытию прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Малайзию и Вьетнам. Ожидаем, что весной у нас в расписании появится Китайская Народная Республика», — сообщил Мальцев. По его словам, прямые авиарейсы в Китай планируют сделать не только выездными, но и въездными для туристов другой страны, что крайне важно для экономики и развития Свердловской области. Также Мальцев отметил, что в этом году с 4 января появились прямые авиарейсы на Шри-Ланку. Они оказались востребованы у туристов из Екатеринбурга, поэтому, вероятно, эти рейсы сделают круглогодичными.