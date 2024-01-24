24 января 2024

Из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы по трем новым направлениям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет
Екатеринбуржцы смогут без пересадок летать в Китай и Азию Фото:

Весной 2024 года из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Китай, также ведутся переговоры об открытии двух новых направлений в Азию. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Сейчас мы ведем активные переговоры по открытию прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Малайзию и Вьетнам. Ожидаем, что весной у нас в расписании появится Китайская Народная Республика», — сообщил Мальцев.

По его словам, прямые авиарейсы в Китай планируют сделать не только выездными, но и въездными для туристов другой страны, что крайне важно для экономики и развития Свердловской области. Также Мальцев отметил, что в этом году с 4 января появились прямые авиарейсы на Шри-Ланку. Они оказались востребованы у туристов из Екатеринбурга, поэтому, вероятно, эти рейсы сделают круглогодичными.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Весной 2024 года из Екатеринбурга появятся прямые авиарейсы в Китай, также ведутся переговоры об открытии двух новых направлений в Азию. Об этом на пресс-конференции «Интерфакс» рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Сейчас мы ведем активные переговоры по открытию прямых авиарейсов из Екатеринбурга в Малайзию и Вьетнам. Ожидаем, что весной у нас в расписании появится Китайская Народная Республика», — сообщил Мальцев. По его словам, прямые авиарейсы в Китай планируют сделать не только выездными, но и въездными для туристов другой страны, что крайне важно для экономики и развития Свердловской области. Также Мальцев отметил, что в этом году с 4 января появились прямые авиарейсы на Шри-Ланку. Они оказались востребованы у туристов из Екатеринбурга, поэтому, вероятно, эти рейсы сделают круглогодичными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...