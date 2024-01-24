На тобольском заводе СИБУРа рабочего убило трубой

Мужчина погиб, выполняя работы на буровой установке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На тобольском заводе «ЗапСибНефтехим», который входит в структуру СИБУРа, погиб помощник машиниста буровой установки. В его гибели обвиняется машинист буровой из Новосибирской области, сообщается в telegram-канале пресс-служба прокуратуры тюменской области.

«Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего машиниста буровой установки из Новосибирской области. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

Известно, что обвиняемый работал в подрядной организации, которая проводила работы на территории «ЗапСибНефтехима». При опускании трубы на землю он не убедился в отсутствии людей в зоне действия машины. Труба упала на помощника машиниста, от полученных травм тот скончался на месте.

Рассмотрением уголовного дела займется Тобольский городской суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.