Блогер Булычев купил курганские вездеходы, чтобы проехать 58 регионов РФ. Фото

25 января 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Вездеходы «Бурлак» примут участие в экспедиции «Россия 360» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российский блогер-путешественник Богдан Булычев приобрел два курганских вездехода, чтобы проехать на них через 58 регионов страны. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия «Вездеходы «Бурлак». «Блогер-путешественник Богдан Булычев приобрел два вездехода „Бурлак“ экспедиционной модификации. На них он в рамках „Россия 360“ проекта проедет через 58 регионов вдоль всей сухопутной границы страны», — рассказали в пресс-службе завода. Первый вездеход «Бурлак» уже находится в городе Мурманск, откуда будет дан старт большой экспедиции. В ней примут участие 12 человек. Вторая машина присоединится к путешественникам в Архангельске. Ранее URA.RU писало, что курганский завод отправил 14 вездеходов в МЧС России. Также в рамках контракта были поставлены семь прицепов для спецтехники. Машины были заказаны ведомством для работы в северных регионах. Курганские вездеходы проедут вдоль всей сухопутной границы РФ Фото: группа «Вездеходы Бурлак» в соцсети «ВКонтакте» Их приобрел блогер-путешественник Богдан Булычев (на фото первый слева) для экспедиции. проходящей через 58 регионов Фото: группа «Вездеходы Бурлак» в соцсети «ВКонтакте»

Российский блогер-путешественник Богдан Булычев приобрел два курганских вездехода, чтобы проехать на них через 58 регионов страны. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия «Вездеходы «Бурлак». «Блогер-путешественник Богдан Булычев приобрел два вездехода „Бурлак“ экспедиционной модификации. На них он в рамках „Россия 360“ проекта проедет через 58 регионов вдоль всей сухопутной границы страны», — рассказали в пресс-службе завода. Первый вездеход «Бурлак» уже находится в городе Мурманск, откуда будет дан старт большой экспедиции. В ней примут участие 12 человек. Вторая машина присоединится к путешественникам в Архангельске. Ранее URA.RU писало, что курганский завод отправил 14 вездеходов в МЧС России. Также в рамках контракта были поставлены семь прицепов для спецтехники. Машины были заказаны ведомством для работы в северных регионах.