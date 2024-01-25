Блогер Булычев купил курганские вездеходы, чтобы проехать 58 регионов РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, испытание, бурлак
Вездеходы «Бурлак» примут участие в экспедиции «Россия 360» (архивное фото) Фото:

Российский блогер-путешественник Богдан Булычев приобрел два курганских вездехода, чтобы проехать на них через 58 регионов страны. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия «Вездеходы «Бурлак».

«Блогер-путешественник Богдан Булычев приобрел два вездехода „Бурлак“ экспедиционной модификации. На них он в рамках „Россия 360“ проекта проедет через 58 регионов вдоль всей сухопутной границы страны», — рассказали в пресс-службе завода.

Первый вездеход «Бурлак» уже находится в городе Мурманск, откуда будет дан старт большой экспедиции. В ней примут участие 12 человек. Вторая машина присоединится к путешественникам в Архангельске.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод отправил 14 вездеходов в МЧС России. Также в рамках контракта были поставлены семь прицепов для спецтехники. Машины были заказаны ведомством для работы в северных регионах.

Курганские вездеходы проедут вдоль всей сухопутной границы РФ
Курганские вездеходы проедут вдоль всей сухопутной границы РФ
Фото:
Их приобрел блогер-путешественник Богдан Булычев (на фото первый слева) для экспедиции. проходящей через 58 регионов
Их приобрел блогер-путешественник Богдан Булычев (на фото первый слева) для экспедиции. проходящей через 58 регионов
Фото:

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Российский блогер-путешественник Богдан Булычев приобрел два курганских вездехода, чтобы проехать на них через 58 регионов страны. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия «Вездеходы «Бурлак». «Блогер-путешественник Богдан Булычев приобрел два вездехода „Бурлак“ экспедиционной модификации. На них он в рамках „Россия 360“ проекта проедет через 58 регионов вдоль всей сухопутной границы страны», — рассказали в пресс-службе завода. Первый вездеход «Бурлак» уже находится в городе Мурманск, откуда будет дан старт большой экспедиции. В ней примут участие 12 человек. Вторая машина присоединится к путешественникам в Архангельске. Ранее URA.RU писало, что курганский завод отправил 14 вездеходов в МЧС России. Также в рамках контракта были поставлены семь прицепов для спецтехники. Машины были заказаны ведомством для работы в северных регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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