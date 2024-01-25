Начался исход партийцев из тюменской КПРФ

Из тюменского обкома КПРФ вышел старейший партиец
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатская комиссия по экономической политике. Курган, кпрф, руки, галстук кпрф, значок кпрф
Тюменскую КПРФ покинул один из самых давних сторонников Фото:

Из тюменской КПРФ начался исход партийцев. По данным URA.RU, партию покинул старейший функционер, который состоял в КПРФ с самого ее основания — Борис Князькин.

«Он долгое время он был первым секретарем Тюменского райкома КПРФ, после чего возглавлял контрольно-ревизионную комиссию. Вступил в конфликт с главой тюменского отделения Тамарой Казанцевой. Точная причина конфликта пока не известна», — поделился собеседник агентства.

Агентство направило запрос в тюменский обком КПРФ. Ответ на него ожидается.

Как ранее сообщало агентство, из партии готовятся выйти еще несколько человек. Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева рискует растерять городской партактив. Многие функционеры разочаровались в «красной леди» после ее конфликта с депутатами гордумы Сергеем Пыхаловым и Андреем Кимом.

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Из тюменской КПРФ начался исход партийцев. По данным URA.RU, партию покинул старейший функционер, который состоял в КПРФ с самого ее основания — Борис Князькин. «Он долгое время он был первым секретарем Тюменского райкома КПРФ, после чего возглавлял контрольно-ревизионную комиссию. Вступил в конфликт с главой тюменского отделения Тамарой Казанцевой. Точная причина конфликта пока не известна», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в тюменский обком КПРФ. Ответ на него ожидается. Как ранее сообщало агентство, из партии готовятся выйти еще несколько человек. Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева рискует растерять городской партактив. Многие функционеры разочаровались в «красной леди» после ее конфликта с депутатами гордумы Сергеем Пыхаловым и Андреем Кимом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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