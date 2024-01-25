Начался исход партийцев из тюменской КПРФ

Из тюменского обкома КПРФ вышел старейший партиец

25 января 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Тюменскую КПРФ покинул один из самых давних сторонников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из тюменской КПРФ начался исход партийцев. По данным URA.RU, партию покинул старейший функционер, который состоял в КПРФ с самого ее основания — Борис Князькин. «Он долгое время он был первым секретарем Тюменского райкома КПРФ, после чего возглавлял контрольно-ревизионную комиссию. Вступил в конфликт с главой тюменского отделения Тамарой Казанцевой. Точная причина конфликта пока не известна», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в тюменский обком КПРФ. Ответ на него ожидается. Как ранее сообщало агентство, из партии готовятся выйти еще несколько человек. Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева рискует растерять городской партактив. Многие функционеры разочаровались в «красной леди» после ее конфликта с депутатами гордумы Сергеем Пыхаловым и Андреем Кимом.

Из тюменской КПРФ начался исход партийцев. По данным URA.RU, партию покинул старейший функционер, который состоял в КПРФ с самого ее основания — Борис Князькин. «Он долгое время он был первым секретарем Тюменского райкома КПРФ, после чего возглавлял контрольно-ревизионную комиссию. Вступил в конфликт с главой тюменского отделения Тамарой Казанцевой. Точная причина конфликта пока не известна», — поделился собеседник агентства. Агентство направило запрос в тюменский обком КПРФ. Ответ на него ожидается. Как ранее сообщало агентство, из партии готовятся выйти еще несколько человек. Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева рискует растерять городской партактив. Многие функционеры разочаровались в «красной леди» после ее конфликта с депутатами гордумы Сергеем Пыхаловым и Андреем Кимом.