Начался исход партийцев из тюменской КПРФ

Из тюменской КПРФ начался исход партийцев. По данным URA.RU, партию покинул старейший функционер, который состоял в КПРФ с самого ее основания — Борис Князькин.
«Он долгое время он был первым секретарем Тюменского райкома КПРФ, после чего возглавлял контрольно-ревизионную комиссию. Вступил в конфликт с главой тюменского отделения Тамарой Казанцевой. Точная причина конфликта пока не известна», — поделился собеседник агентства.
Агентство направило запрос в тюменский обком КПРФ. Ответ на него ожидается.
Как ранее сообщало агентство, из партии готовятся выйти еще несколько человек. Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева рискует растерять городской партактив. Многие функционеры разочаровались в «красной леди» после ее конфликта с депутатами гордумы Сергеем Пыхаловым и Андреем Кимом.
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