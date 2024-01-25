25 января 2024

Власти ЯНАО приступили к инвентаризации дворов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, скамейка, сугроб, метель, плохая видимость, зима
За пять лет на Ямале благоустроено 304 общественных пространства Фото:

В муниципалитетах Ямала началась инвентаризация дворовых территорий. По ее итогам будут определены объекты, которые войдут в региональную программу «Мой двор», сообщается на официальном сайте правительства округа. Благоустройство детских и спортивных площадок, ремонт фасадов, дворовых проездов будет вестись одновременно.

«Планируется, что все виды работ: устройство детских и спортивных площадок, обновление фасадов, ремонт дворовых проездов, установка и ремонт освещения в одном дворе — будут проводиться одновременно», — сообщила пресс-служба. Подготовка программы началась с рабочей поездки заместителя губернатора Сергея Карасева и представителей окружных департаментов в Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск. В ближайших планах — командировки с той же целью в Новый Уренгой и Надым.

«Мы сейчас проезжаем по всем городам, проводим анализ, слушаем предложения, которые нам дают руководители и профильные ведомства муниципалитетов, потом введем комплексную программу, представим ее для утверждения руководителю и начнем уже финансирование с этого года», — заявил заместитель губернатора ЯНАО Сергея Карасева.

За пять лет на Ямале благоустроено 304 общественных пространства, обновлены 1126 дворовых территорий. ЯНАО входит в десятку регионов-лидеров с благоприятной городской средой.

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В муниципалитетах Ямала началась инвентаризация дворовых территорий. По ее итогам будут определены объекты, которые войдут в региональную программу «Мой двор», сообщается на официальном сайте правительства округа. Благоустройство детских и спортивных площадок, ремонт фасадов, дворовых проездов будет вестись одновременно. «Планируется, что все виды работ: устройство детских и спортивных площадок, обновление фасадов, ремонт дворовых проездов, установка и ремонт освещения в одном дворе — будут проводиться одновременно», — сообщила пресс-служба. Подготовка программы началась с рабочей поездки заместителя губернатора Сергея Карасева и представителей окружных департаментов в Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск. В ближайших планах — командировки с той же целью в Новый Уренгой и Надым. «Мы сейчас проезжаем по всем городам, проводим анализ, слушаем предложения, которые нам дают руководители и профильные ведомства муниципалитетов, потом введем комплексную программу, представим ее для утверждения руководителю и начнем уже финансирование с этого года», — заявил заместитель губернатора ЯНАО Сергея Карасева. За пять лет на Ямале благоустроено 304 общественных пространства, обновлены 1126 дворовых территорий. ЯНАО входит в десятку регионов-лидеров с благоприятной городской средой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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