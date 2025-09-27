Володин: Запад хочет полного исчезновения России

Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было, заявил Володин
Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было, заявил Володин

Запад желает полного исчезновения России. Именно такое заявление высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, приведя в пример реакцию бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Говоря о распаде СССР, наш Президент назвал это событие величайшей катастрофой ХХ века. На что Меркель заявила, что для неё это счастье всей её жизни. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было», — заявил Володин. Свое сообщение он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее Ангела Меркель в интервью Der Spiegel отмечала, что распад СССР стал для нее личным счастьем и подчеркивала принципиальные разногласия с Владимиром Путиным по этому вопросу. Она заявляла, что для достижения устойчивого мира Украина должна оставаться сильным государством, а в диалоге с Россией, по ее мнению, необходимо использовать язык силы. Эти заявления Меркель ранее уже вызывали резонанс в российском политическом обществе.

