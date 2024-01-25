В Тюмени загорелась строящаяся многоэтажка

Пожар произошел в одном из домов ЖК «Облака»
В Тюмени произошел пожар на стройке в ЖК «Облака». Об этом сообщили в МЧС. Объект находится на улице Интернациональной.
«Вызов поступил в 11:54. Возгорание произошло в строящемся доме на Интернациональной, 197. Привлекались пять единиц техники и 17 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что уже в 12:35 возгорание было ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.
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