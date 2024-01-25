25 января 2024

В Тюмени загорелась строящаяся многоэтажка

В Тюмени произошло возгорание в одном из домов ЖК «Облака»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки.Тюмень, кран, многоэтажка, строительный кран, строительство, новостройки, стройка, кран башенный, новостройка
Пожар произошел в одном из домов ЖК «Облака» Фото:

В Тюмени произошел пожар на стройке в ЖК «Облака». Об этом сообщили в МЧС. Объект находится на улице Интернациональной.

«Вызов поступил в 11:54. Возгорание произошло в строящемся доме на Интернациональной, 197. Привлекались пять единиц техники и 17 человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что уже в 12:35 возгорание было ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени произошел пожар на стройке в ЖК «Облака». Об этом сообщили в МЧС. Объект находится на улице Интернациональной. «Вызов поступил в 11:54. Возгорание произошло в строящемся доме на Интернациональной, 197. Привлекались пять единиц техники и 17 человек личного состава», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что уже в 12:35 возгорание было ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...