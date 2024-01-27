ВСУ обстреляли волонтеров в Новой Каховке: главное об СВО на Украине к вечеру 27 января

В результате атаки дронами со стороны ВСУ была тяжело ранена женщина
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ВСУ атаковали машины волонтеров дронами у гуманитарного штаба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Киева в центре Новой Каховки ударила дронами по машинам волонтеров, которые находились у входа в соцмаркет и гуманитарного штаба. В результате была тяжело ранена женщина, медики пытаются спасти ее. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 27 января.

В Новой Каховке ВСУ атаковали дронами по волонтерам

Украинская армия в центре Новой Каховки ударила дронами по машинам, в которых находились волонтеры. Машины стояли у гуманитарного штаба и у входа в соцмаркет. В результате была тяжело ранена 70-летняя женщина, врачи пытаются спасти ее. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Армия России уничтожила главу «Белых демонов»

В зоне СВО ВС РФ ликвидировали опытного украинского националиста с позывным «Ярый» и главу отряда «Белые демоны» Василия Яремко. Согласно некрологу, который опубликован в соцсетях, последний был убит в боях за Макеевку.

Ракетный комплекс «Тор-М2» ликвидировал БПЛА украинских военных

На Купянском направлении расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожил беспилотники-разведчики Вооруженных сил Украины. Аналогов этому оружию нет ни в одной армии мира, передает «Пятый канал». Кроме того, уникальные возможности «Тор-М2» позволяют обеспечить надежную защиту войск в ходе занятия районов.

Эстония вербует ветеранов спецоперации

Эстония пытается вербовать ветеранов спецоперации, организовав канал контрабанды наркотиков на территорию РФ с помощью FPV-дронов. Как передает источник в правоохранительных органах, эти ветераны на фронте были операторами подобных беспилотных летальных аппаратов.

К марту 2024 года у Киева закончатся снаряды

Газета The Times сообщает, что к концу февраля — началу марта у украинской армии закончатся запасы оружия, если Штаты не выделят стране новый пакет военной помощи. Отмечается, что власти Киева находятся в замешательстве, также у страны нет долгосрочной стратегии.

На Восточном фронте у ВСУ критическое положение

Украинская армия находится в критическом положении на Восточном фронте, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, военное положение армии Киева остается сложным. Это связано с тем, что ВС РФ наращивают наступательные действия на Северском и Бахмутском направлениях.

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Армия Киева в центре Новой Каховки ударила дронами по машинам волонтеров, которые находились у входа в соцмаркет и гуманитарного штаба. В результате была тяжело ранена женщина, медики пытаются спасти ее. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 27 января. Украинская армия в центре Новой Каховки ударила дронами по машинам, в которых находились волонтеры. Машины стояли у гуманитарного штаба и у входа в соцмаркет. В результате была тяжело ранена 70-летняя женщина, врачи пытаются спасти ее. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. В зоне СВО ВС РФ ликвидировали опытного украинского националиста с позывным «Ярый» и главу отряда «Белые демоны» Василия Яремко. Согласно некрологу, который опубликован в соцсетях, последний был убит в боях за Макеевку. На Купянском направлении расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожил беспилотники-разведчики Вооруженных сил Украины. Аналогов этому оружию нет ни в одной армии мира, передает «Пятый канал». Кроме того, уникальные возможности «Тор-М2» позволяют обеспечить надежную защиту войск в ходе занятия районов. Эстония пытается вербовать ветеранов спецоперации, организовав канал контрабанды наркотиков на территорию РФ с помощью FPV-дронов. Как передает источник в правоохранительных органах, эти ветераны на фронте были операторами подобных беспилотных летальных аппаратов. Газета The Times сообщает, что к концу февраля — началу марта у украинской армии закончатся запасы оружия, если Штаты не выделят стране новый пакет военной помощи. Отмечается, что власти Киева находятся в замешательстве, также у страны нет долгосрочной стратегии. Украинская армия находится в критическом положении на Восточном фронте, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. По его словам, военное положение армии Киева остается сложным. Это связано с тем, что ВС РФ наращивают наступательные действия на Северском и Бахмутском направлениях.
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