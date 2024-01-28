Общественник считает, что мэрия дезинформирует людей по премиям курганского мэра

Общественник Андрюков: мэрия Шадринска дезинформирует людей по премиям Мокана

29 января 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Александр Андрюков считает, что мэрия Шадринска вводит в заблуждение ответами по премии главы города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Общественник и помощник депутата шадринской гордумы Александра Бухарова Александр Андрюков, считает, что местная мэрия вводит в заблуждение заявлением о том, что администрация города придерживается решения суда, касающийся премии главы города Антона Мокана в размере 172 тысяч рублей. Об этом он рассказал URA.RU. «Если откроем решение суда, видим, что суд установил в соответствии с требованиями конституции, что премии определяет и назначает дума. Предусмотрено, что главе могут предоставляться иные выплаты, соответственно — принятие решений относится к представительному органу — гордуме», — заявил Андрюков. С его слов, Мокан сам себе подписал премию и вместе с депутатом Бухаровым планирует обратиться в прокуратуру с требованием признать это решение незаконным. Ранее представители пресс-службы мэрии ответили URA.RU, что администрация города придерживается решения суда по данному вопросу, на что и делает акцент Андрюков, исходя из опубликованного ответа. «Это ложь. Дума не определяла премию, а суд говорит что это полномочия думы», — резюмировал он. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Шадринска по теме заявления Андрюкова. После получения ответа на него, новость будет дополнена. В пресс-службе областной прокуратуры ранее сообщали, что решение будет принято после ознакомления с судебным определением. Гордума Шадринска приняла решение поощрить главу города Антона Мокана премией в 172 тысячи рублей в конце 2022 года. Представители ведомства пытались оспорить решение депутатов: сначала в думе, затем — в городском и областном судах, но иск остался без удовлетворения. Также URA.RU писало, что депутаты шадринской гордумы поддержали решение выдать мэру Антону Мокану по итогам работы в 2023 году премию в размере 517,5 тысячи рублей. Несмотря на проигранные суды, прокуроры Шадринска продолжают настаивать на отмене премии главе города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественник и помощник депутата шадринской гордумы Александра Бухарова Александр Андрюков, считает, что местная мэрия вводит в заблуждение заявлением о том, что администрация города придерживается решения суда, касающийся премии главы города Антона Мокана в размере 172 тысяч рублей. Об этом он рассказал URA.RU. «Если откроем решение суда, видим, что суд установил в соответствии с требованиями конституции, что премии определяет и назначает дума. Предусмотрено, что главе могут предоставляться иные выплаты, соответственно — принятие решений относится к представительному органу — гордуме», — заявил Андрюков. С его слов, Мокан сам себе подписал премию и вместе с депутатом Бухаровым планирует обратиться в прокуратуру с требованием признать это решение незаконным. Ранее представители пресс-службы мэрии ответили URA.RU, что администрация города придерживается решения суда по данному вопросу, на что и делает акцент Андрюков, исходя из опубликованного ответа. «Это ложь. Дума не определяла премию, а суд говорит что это полномочия думы», — резюмировал он. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Шадринска по теме заявления Андрюкова. После получения ответа на него, новость будет дополнена. В пресс-службе областной прокуратуры ранее сообщали, что решение будет принято после ознакомления с судебным определением. Гордума Шадринска приняла решение поощрить главу города Антона Мокана премией в 172 тысячи рублей в конце 2022 года. Представители ведомства пытались оспорить решение депутатов: сначала в думе, затем — в городском и областном судах, но иск остался без удовлетворения. Также URA.RU писало, что депутаты шадринской гордумы поддержали решение выдать мэру Антону Мокану по итогам работы в 2023 году премию в размере 517,5 тысячи рублей. Несмотря на проигранные суды, прокуроры Шадринска продолжают настаивать на отмене премии главе города.