Что известно об убийстве медбрата, за которое свердловскому пенсионеру дали 17 лет

Пенсионеру из Березовского Геннадию Казакову дали 17 лет за убийство медбрата

29 января 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Пенсионер улыбался во время оглашения приговора за убийство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский областной суд приговорил пенсионера из города Березовский Геннадия Казакова к 17 годам тюрьмы за убийство фельдшера скорой помощи Степана Шабурова. URA.RU вспоминает подробности этого резонансного дела. Трагедия произошла 25 апреля 2023 года в Березовском. Жительница дома на улице Гагарина вызвала скорую помощь своему супругу, объяснив, что тому стало плохо с сердцем. На вызов отправилась бригада, в составе которой был 28-летний фельдшер Степан Шабуров. Дверь медикам открыл пьяный пенсионер Геннадий Казаков, которому и вызвали врачей. Он ударил ножом прямо в сердце фельдшера Шабурова. Коллеги доставили раненого в больницу, однако мужчина от тяжелого ранения вскоре скончался. Подозреваемый был задержан по горячим следам, но допросить его оперативно не удавалось: пенсионер был в белой горячке. Выяснилось, что ранее он уже нападал с ножом на свою жену, за что отсидел 3,5 года, потом освободился и воссоединился с супругой. В общей сложности свердловчанин провел за решеткой 15 лет: он также был судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Следствие выяснило, что мужчина на момент совершения преступления был вменяем. Сыщикам удалось собрать доказательную базу и направить дело в суд. Сам Казаков признавал вину лишь частично. Он уверял, что ударил медбрата случайно. «Я не знал, что он стоит за дверью. Резко открыл ее и ударил со всей силы. Не было умысла убивать», — оправдывал себя преступник. Он объяснял, что его взбесило, что медики слишком громко стучали в дверь. Находясь в СИЗО, пенсионер просился под домашний арест. Жаловался на проблемы с сердцем и отсутствие нужных лекарств.



На слушаниях в суде пенсионер вел себя уверенно, но избегал смотреть на мать и жену погибшего медика. Он извинился перед ними лишь раз, но женщины не приняли его извинений и соболезнований. На процессе, где ожидалось оглашение приговора, убийца даже улыбался. Вдова и мама медбрата заявили гражданские иски в общей сложности на 20 миллионов рублей. У Шабурова осталось двое маленьких детей, которые тяжело переживают трагедию. У сына ухудшилось самочувствие, а вдова фельдшера Анастасия была вынуждена посещать специалистов из-за начавшейся депрессии. На процессах она требовала убийцы мужа пожизненного наказания. Убийство медбрата стало резонансным делом и получило широкое освещение в СМИ. Президент Владимир Путин наградил Степана Шабурова посмертно. В итоге судья Павел Неретин 29 января 2024 года вынес приговор — 17 лет заключения в колонии строгого режима. Родные жертвы просили для рецидивиста пожизненное, но судья дал ему 17 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский областной суд приговорил пенсионера из города Березовский Геннадия Казакова к 17 годам тюрьмы за убийство фельдшера скорой помощи Степана Шабурова. URA.RU вспоминает подробности этого резонансного дела. Трагедия произошла 25 апреля 2023 года в Березовском. Жительница дома на улице Гагарина вызвала скорую помощь своему супругу, объяснив, что тому стало плохо с сердцем. На вызов отправилась бригада, в составе которой был 28-летний фельдшер Степан Шабуров. Дверь медикам открыл пьяный пенсионер Геннадий Казаков, которому и вызвали врачей. Он ударил ножом прямо в сердце фельдшера Шабурова. Коллеги доставили раненого в больницу, однако мужчина от тяжелого ранения вскоре скончался. Подозреваемый был задержан по горячим следам, но допросить его оперативно не удавалось: пенсионер был в белой горячке. Выяснилось, что ранее он уже нападал с ножом на свою жену, за что отсидел 3,5 года, потом освободился и воссоединился с супругой. В общей сложности свердловчанин провел за решеткой 15 лет: он также был судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Следствие выяснило, что мужчина на момент совершения преступления был вменяем. Сыщикам удалось собрать доказательную базу и направить дело в суд. Сам Казаков признавал вину лишь частично. Он уверял, что ударил медбрата случайно. «Я не знал, что он стоит за дверью. Резко открыл ее и ударил со всей силы. Не было умысла убивать», — оправдывал себя преступник. Он объяснял, что его взбесило, что медики слишком громко стучали в дверь. Находясь в СИЗО, пенсионер просился под домашний арест. Жаловался на проблемы с сердцем и отсутствие нужных лекарств. На слушаниях в суде пенсионер вел себя уверенно, но избегал смотреть на мать и жену погибшего медика. Он извинился перед ними лишь раз, но женщины не приняли его извинений и соболезнований. На процессе, где ожидалось оглашение приговора, убийца даже улыбался. Вдова и мама медбрата заявили гражданские иски в общей сложности на 20 миллионов рублей. У Шабурова осталось двое маленьких детей, которые тяжело переживают трагедию. У сына ухудшилось самочувствие, а вдова фельдшера Анастасия была вынуждена посещать специалистов из-за начавшейся депрессии. На процессах она требовала убийцы мужа пожизненного наказания. Убийство медбрата стало резонансным делом и получило широкое освещение в СМИ. Президент Владимир Путин наградил Степана Шабурова посмертно. В итоге судья Павел Неретин 29 января 2024 года вынес приговор — 17 лет заключения в колонии строгого режима.