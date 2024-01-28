28 января 2024
27 января 2024

Вице-премьер Татарстана стал гостем на золотой свадьбе у курганских погорельцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит вице-премьера Татарстана Шайхразиева Василя в село Юлдус. Курган, шайхразиев василь
Василь Шайхразиев посетил село Юлдус, чтобы поздравить имама мечети с золотой свадьбой Фото:

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев посетил семью имама Ахмадуллы Хабибуллина из сгоревшего села Юлдус (Курганская область), чтобы поздравить с золотой свадьбой. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

«Погорельцы татарского села Юлдус — имам мечети Ахмадулла хазрат Хабибуллин и его жена отметили новоселье и золотую свадьбу. Почетным гостем торжества стал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Он поздравил юбиляров и пожелал долгих лет совместной жизни и подарил памятный подарок», — сообщил в конгрессе татар.

Также в ходе визита в Курганскую область Шайхразиев проверил ход строительных работ в селе Юлдус. Посетил новые постройки и пообщался с местными жителями.

Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Татарстана приезжал на мусульманскую свадьбу к погорельцам села Юлдус. Также Шайхразиев посещал новоселье семьи Гариповых, которым бесплатно построили дом.

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев поздравил имама села Юлдус с золотой свадьбой
Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев поздравил имама села Юлдус с золотой свадьбой
Фото:
Шайхразиев вручил семье Ахмадуллы Хабибуллина памятный подарок и поблагодарил их за помощь в восстановлении села
Шайхразиев вручил семье Ахмадуллы Хабибуллина памятный подарок и поблагодарил их за помощь в восстановлении села
Фото:

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Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев посетил семью имама Ахмадуллы Хабибуллина из сгоревшего села Юлдус (Курганская область), чтобы поздравить с золотой свадьбой. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. «Погорельцы татарского села Юлдус — имам мечети Ахмадулла хазрат Хабибуллин и его жена отметили новоселье и золотую свадьбу. Почетным гостем торжества стал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Он поздравил юбиляров и пожелал долгих лет совместной жизни и подарил памятный подарок», — сообщил в конгрессе татар. Также в ходе визита в Курганскую область Шайхразиев проверил ход строительных работ в селе Юлдус. Посетил новые постройки и пообщался с местными жителями. Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Татарстана приезжал на мусульманскую свадьбу к погорельцам села Юлдус. Также Шайхразиев посещал новоселье семьи Гариповых, которым бесплатно построили дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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