Василь Шайхразиев посетил село Юлдус, чтобы поздравить имама мечети с золотой свадьбой Фото: Екатерина Сычкова

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев посетил семью имама Ахмадуллы Хабибуллина из сгоревшего села Юлдус (Курганская область), чтобы поздравить с золотой свадьбой. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

«Погорельцы татарского села Юлдус — имам мечети Ахмадулла хазрат Хабибуллин и его жена отметили новоселье и золотую свадьбу. Почетным гостем торжества стал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев. Он поздравил юбиляров и пожелал долгих лет совместной жизни и подарил памятный подарок», — сообщил в конгрессе татар.

Также в ходе визита в Курганскую область Шайхразиев проверил ход строительных работ в селе Юлдус. Посетил новые постройки и пообщался с местными жителями.

Ранее URA.RU писало, что вице-премьер Татарстана приезжал на мусульманскую свадьбу к погорельцам села Юлдус. Также Шайхразиев посещал новоселье семьи Гариповых, которым бесплатно построили дом.

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев поздравил имама села Юлдус с золотой свадьбой Фото: сайт Всемирного конгресса татар