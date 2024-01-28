В Кургане жители микрорайона Заозерный и левой части микрорайона Рябково остались без воды из-за того, что сторонняя организация повредила водопровод. Об этом сообщили представители компании «Водный Союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые потребители! В связи с повреждением водопровода сторонней организацией, в Заозерном и левой части Рябково остановлено холодное водоснабжение. Бригада уже работает на месте», — указано в сообщении.
Представители организации объяснили, что поврежденный участок трубопровода не будет работать. Сотрудники «Водного Союза» планируют восстановить водоснабжение в течение двух-трех часов.
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