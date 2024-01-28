Два крупных спальных микрорайона Кургана остались без воды. Видео

Микрорайоны Кургана Заозерный и Рябково остались без воды

29 января 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Отключение воды связано с повреждением водопровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане жители микрорайона Заозерный и левой части микрорайона Рябково остались без воды из-за того, что сторонняя организация повредила водопровод. Об этом сообщили представители компании «Водный Союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые потребители! В связи с повреждением водопровода сторонней организацией, в Заозерном и левой части Рябково остановлено холодное водоснабжение. Бригада уже работает на месте», — указано в сообщении. Представители организации объяснили, что поврежденный участок трубопровода не будет работать. Сотрудники «Водного Союза» планируют восстановить водоснабжение в течение двух-трех часов.

В Кургане жители микрорайона Заозерный и левой части микрорайона Рябково остались без воды из-за того, что сторонняя организация повредила водопровод. Об этом сообщили представители компании «Водный Союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые потребители! В связи с повреждением водопровода сторонней организацией, в Заозерном и левой части Рябково остановлено холодное водоснабжение. Бригада уже работает на месте», — указано в сообщении. Представители организации объяснили, что поврежденный участок трубопровода не будет работать. Сотрудники «Водного Союза» планируют восстановить водоснабжение в течение двух-трех часов.