28 января 2024

Два крупных спальных микрорайона Кургана остались без воды. Видео

Микрорайоны Кургана Заозерный и Рябково остались без воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
Отключение воды связано с повреждением водопровода Фото:

В Кургане жители микрорайона Заозерный и левой части микрорайона Рябково остались без воды из-за того, что сторонняя организация повредила водопровод. Об этом сообщили представители компании «Водный Союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые потребители! В связи с повреждением водопровода сторонней организацией, в Заозерном и левой части Рябково остановлено холодное водоснабжение. Бригада уже работает на месте», — указано в сообщении.

Представители организации объяснили, что поврежденный участок трубопровода не будет работать. Сотрудники «Водного Союза» планируют восстановить водоснабжение в течение двух-трех часов.

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В Кургане жители микрорайона Заозерный и левой части микрорайона Рябково остались без воды из-за того, что сторонняя организация повредила водопровод. Об этом сообщили представители компании «Водный Союз» в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые потребители! В связи с повреждением водопровода сторонней организацией, в Заозерном и левой части Рябково остановлено холодное водоснабжение. Бригада уже работает на месте», — указано в сообщении. Представители организации объяснили, что поврежденный участок трубопровода не будет работать. Сотрудники «Водного Союза» планируют восстановить водоснабжение в течение двух-трех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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