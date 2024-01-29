29 января 2024

Московский хирург в Кургане обучил местных врачей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
Хирург из Москвы приезжал в Курган Фото:

В Курганский кардиологический диспансер приезжал сердечно-сосудистый хирург из Москвы Игорь Самойленко. Об этом сообщается в официальной группе регионального департамента здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте».

«В Курганском областном кардиологическом диспансере побывал кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ „ГКБ им. В.П. Демихова“ г. Москвы Самойленко Игорь Самойленко. Он провел мастер-класс, посвященный новым видам кардиостимуляторов», — указано в посте канала.

Сообщается, что во время мастер-класса курганские врачи вместе со специалистом из столицы осуществили хирургические вмешательства для освоения альтернативных точек стимуляции. Отмечается, что медики оценили мастер-класс как плодотворный и познавательный.

Ранее URA.RU писало, что врач из Таджикистана приехала работать в курганском перинатальном центре. Девушка окончила медицинский университет по специальности «Лечебное дело».

Московский хирург провел мастер-класс для курганских медиков
Московский хирург провел мастер-класс для курганских медиков
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганский кардиологический диспансер приезжал сердечно-сосудистый хирург из Москвы Игорь Самойленко. Об этом сообщается в официальной группе регионального департамента здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте». «В Курганском областном кардиологическом диспансере побывал кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ „ГКБ им. В.П. Демихова“ г. Москвы Самойленко Игорь Самойленко. Он провел мастер-класс, посвященный новым видам кардиостимуляторов», — указано в посте канала. Сообщается, что во время мастер-класса курганские врачи вместе со специалистом из столицы осуществили хирургические вмешательства для освоения альтернативных точек стимуляции. Отмечается, что медики оценили мастер-класс как плодотворный и познавательный. Ранее URA.RU писало, что врач из Таджикистана приехала работать в курганском перинатальном центре. Девушка окончила медицинский университет по специальности «Лечебное дело».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...