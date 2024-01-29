В Курганский кардиологический диспансер приезжал сердечно-сосудистый хирург из Москвы Игорь Самойленко. Об этом сообщается в официальной группе регионального департамента здравоохранения в социальной сети «ВКонтакте».
«В Курганском областном кардиологическом диспансере побывал кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ „ГКБ им. В.П. Демихова“ г. Москвы Самойленко Игорь Самойленко. Он провел мастер-класс, посвященный новым видам кардиостимуляторов», — указано в посте канала.
Сообщается, что во время мастер-класса курганские врачи вместе со специалистом из столицы осуществили хирургические вмешательства для освоения альтернативных точек стимуляции. Отмечается, что медики оценили мастер-класс как плодотворный и познавательный.
Ранее URA.RU писало, что врач из Таджикистана приехала работать в курганском перинатальном центре. Девушка окончила медицинский университет по специальности «Лечебное дело».
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