Курганских школьников заманивают в штаб ЕР игровой приставкой PlayStation

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Консоль PlayStation, телевизор и кинозалы будут ждать курганских школьников в штабе, организованным партией «Единая Россия» Фото:

Курганским школьникам, которые присутствовали на открытии штаба, организованного партией «Единая Россия», рассказали, что там их ждут кинозалы, мастер-классы, а также игровая консоль PlayStation с телевизором. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин, передает корреспондент URA.RU.

«Говорю по секрету, игровая консоль Sony PlayStation у нас тоже есть, телевизор там стоит не просто так, так что ждем», — заявил Вяткин. Про наличие приставки в штабе он сказал после выступления одного из учеников школы №22, который отметил ценность подобных мест и пожелал, чтобы в Кургане их было больше. Также руководитель исполкома ЕР по региону напомнил, что «двери» в молодую гвардию партии для подростков открыты.

Штаб поддержки, организованный партией «Единая Россия», расположен по адресу улица Тобольная, 68. Ранее URA.RU писало, что он представляет собой многофункциональное пространство, где будут проводиться презентации проектов общественных организаций, круглые столы и другие мероприятия. Замгубернатора Андрей Алексеев отмечал, что это единая площадка, которая поможет взаимодействовать со всем населением.

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Курганским школьникам, которые присутствовали на открытии штаба, организованного партией «Единая Россия», рассказали, что там их ждут кинозалы, мастер-классы, а также игровая консоль PlayStation с телевизором. Об этом сообщил руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин, передает корреспондент URA.RU. «Говорю по секрету, игровая консоль Sony PlayStation у нас тоже есть, телевизор там стоит не просто так, так что ждем», — заявил Вяткин. Про наличие приставки в штабе он сказал после выступления одного из учеников школы №22, который отметил ценность подобных мест и пожелал, чтобы в Кургане их было больше. Также руководитель исполкома ЕР по региону напомнил, что «двери» в молодую гвардию партии для подростков открыты. Штаб поддержки, организованный партией «Единая Россия», расположен по адресу улица Тобольная, 68. Ранее URA.RU писало, что он представляет собой многофункциональное пространство, где будут проводиться презентации проектов общественных организаций, круглые столы и другие мероприятия. Замгубернатора Андрей Алексеев отмечал, что это единая площадка, которая поможет взаимодействовать со всем населением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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