Скандальная управкомпания устранит нарушения в курганских многоэтажках

30 января 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Курганцы массово жаловались на проблемы в домах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители пяти курганских многоэтажек массово пожаловались в госжилинспекцию (ГЖИ) на подтопление подвалов и протечку крыш. Дома обслуживало МУП «Прометей», которое в последнее время сопровождают скандалы. В проблеме пришлось разбираться суду, который обязал управляющую компанию устранить нарушения. Информация об этом размещена на сайте Курганского городского суда. Жалобы поступили от жителей домов, расположенных по адресам ул. Чкалова, 3, ул. Куйбышева, 116А, ул. 2-я Часовая, 46, ул. Чернореченская, 91а, ул. Электровозная, 27. «Представленными в адрес суда материалами <…>, актами выездного обследования, а также фотоматериалами, представленными истцом, подтверждается ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств в части содержания общего имущества», — говорится на сайте. Курганский городской суд удовлетворил иск ГЖИ и обязал МУП «Прометей» устранить подтопление подвалов и протечку крыш в курганских многоэтажках. Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против управляющей компании «Прометей». Должностные лица компании некачественно оказывали услуги по содержанию инженерных сетей дома по ул. Гоголя, 103.

Жители пяти курганских многоэтажек массово пожаловались в госжилинспекцию (ГЖИ) на подтопление подвалов и протечку крыш. Дома обслуживало МУП «Прометей», которое в последнее время сопровождают скандалы. В проблеме пришлось разбираться суду, который обязал управляющую компанию устранить нарушения. Информация об этом размещена на сайте Курганского городского суда. Жалобы поступили от жителей домов, расположенных по адресам ул. Чкалова, 3, ул. Куйбышева, 116А, ул. 2-я Часовая, 46, ул. Чернореченская, 91а, ул. Электровозная, 27. «Представленными в адрес суда материалами <…>, актами выездного обследования, а также фотоматериалами, представленными истцом, подтверждается ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств в части содержания общего имущества», — говорится на сайте. Курганский городской суд удовлетворил иск ГЖИ и обязал МУП «Прометей» устранить подтопление подвалов и протечку крыш в курганских многоэтажках. Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против управляющей компании «Прометей». Должностные лица компании некачественно оказывали услуги по содержанию инженерных сетей дома по ул. Гоголя, 103.