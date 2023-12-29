Курганский СК возбудил дело против управкомпании мэрии

Следователи работают с представителями УК и устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против управляющей компании «Прометей» из-за бездействия должностных лиц и ненадлежащего оказания услуг для жильцов дома по улице Гоголя в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении прав граждан против МУП „Прометей“ по признакам преступления, предусмотренного статьей „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. На данный момент следователи работают с представителями УК, сотрудниками администрации и жильцами. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По данным следствия, должностные лица компании некачественно оказали услуги по содержанию инженерных сетей дома по ул. Гоголя, 103. Они не обеспечили надлежащее содержание общего имущества, что привело к угрозе безопасности и здоровью жильцов. В настоящее время в многоквартирном общежитии обрушаются потолки, протекает крыша и затоплен подвал.

Курганцы из общежития жаловались, что на них обрушаются потолки, а в здании протекает крыша. По их словам, подвал затоплен не только водой, но и отходами из канализации. Местная жительница сообщила, что из-за коммунальных проблем «трудно даже помыться», а в подъезде постоянная сырость и зловоние.