29 декабря 2023

Курганский СК возбудил дело против управкомпании мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , следственный комитет, ск
Следователи работают с представителями УК и устанавливают обстоятельства произошедшего Фото:

Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против управляющей компании «Прометей» из-за бездействия должностных лиц и ненадлежащего оказания услуг для жильцов дома по улице Гоголя в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении прав граждан против МУП „Прометей“ по признакам преступления, предусмотренного статьей „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. На данный момент следователи работают с представителями УК, сотрудниками администрации и жильцами. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в telegram-канале ведомства.

По данным следствия, должностные лица компании некачественно оказали услуги по содержанию инженерных сетей дома по ул. Гоголя, 103. Они не обеспечили надлежащее содержание общего имущества, что привело к угрозе безопасности и здоровью жильцов. В настоящее время в многоквартирном общежитии обрушаются потолки, протекает крыша и затоплен подвал.

Курганцы из общежития жаловались, что на них обрушаются потолки, а в здании протекает крыша. По их словам, подвал затоплен не только водой, но и отходами из канализации. Местная жительница сообщила, что из-за коммунальных проблем «трудно даже помыться», а в подъезде постоянная сырость и зловоние.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет России по Курганской области возбудил уголовное дело против управляющей компании «Прометей» из-за бездействия должностных лиц и ненадлежащего оказания услуг для жильцов дома по улице Гоголя в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении прав граждан против МУП „Прометей“ по признакам преступления, предусмотренного статьей „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. На данный момент следователи работают с представителями УК, сотрудниками администрации и жильцами. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в telegram-канале ведомства. По данным следствия, должностные лица компании некачественно оказали услуги по содержанию инженерных сетей дома по ул. Гоголя, 103. Они не обеспечили надлежащее содержание общего имущества, что привело к угрозе безопасности и здоровью жильцов. В настоящее время в многоквартирном общежитии обрушаются потолки, протекает крыша и затоплен подвал. Курганцы из общежития жаловались, что на них обрушаются потолки, а в здании протекает крыша. По их словам, подвал затоплен не только водой, но и отходами из канализации. Местная жительница сообщила, что из-за коммунальных проблем «трудно даже помыться», а в подъезде постоянная сырость и зловоние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...