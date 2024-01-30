Тюменские влюбленные начали бронировать рестораны на 14 февраля

Некоторые заведения предлагают заранее оплатить свидание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Влюбленные из Тюмени начали заранее бронировать рестораны на 14 февраля. В некоторых заведениях от пар потребуют депозит в несколько тысяч рублей. Корреспондент URA.RU связался с заведениями и узнал, сколько в городе стоит отметить День святого Валентина.

«Бронь столиков уже открыта на 14 февраля. Места свободные уже занимают», — рассказали в ресторане «Арбат». Там заранее оплачивать депозит не нужно.

Также уже заранее в праздник бронируют столы в таких заведениях, как «Ходят слухи», Niti café, 150 meters, Vstekle, «Сыроварня», «СибирьСибирь», «Счастье» и других. Там от гостей не требуют предоплаты.

Заранее оплатить свидание 14 февраля нужно будет в ресторанах «Седьмое небо» и café 1586. Там стоимость депозита составляет от нескольких тысяч рублей.