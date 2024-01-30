Тюменские влюбленные начали бронировать рестораны на 14 февраля

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, ожидание, одиночество, букет, свидание, столик в кафе, юноша
Некоторые заведения предлагают заранее оплатить свидание Фото:

Влюбленные из Тюмени начали заранее бронировать рестораны на 14 февраля. В некоторых заведениях от пар потребуют депозит в несколько тысяч рублей. Корреспондент URA.RU связался с заведениями и узнал, сколько в городе стоит отметить День святого Валентина.

«Бронь столиков уже открыта на 14 февраля. Места свободные уже занимают», — рассказали в ресторане «Арбат». Там заранее оплачивать депозит не нужно.

Также уже заранее в праздник бронируют столы в таких заведениях, как «Ходят слухи», Niti café, 150 meters, Vstekle, «Сыроварня», «СибирьСибирь», «Счастье» и других. Там от гостей не требуют предоплаты.

Заранее оплатить свидание 14 февраля нужно будет в ресторанах «Седьмое небо» и café 1586. Там стоимость депозита составляет от нескольких тысяч рублей.

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Влюбленные из Тюмени начали заранее бронировать рестораны на 14 февраля. В некоторых заведениях от пар потребуют депозит в несколько тысяч рублей. Корреспондент URA.RU связался с заведениями и узнал, сколько в городе стоит отметить День святого Валентина. «Бронь столиков уже открыта на 14 февраля. Места свободные уже занимают», — рассказали в ресторане «Арбат». Там заранее оплачивать депозит не нужно. Также уже заранее в праздник бронируют столы в таких заведениях, как «Ходят слухи», Niti café, 150 meters, Vstekle, «Сыроварня», «СибирьСибирь», «Счастье» и других. Там от гостей не требуют предоплаты. Заранее оплатить свидание 14 февраля нужно будет в ресторанах «Седьмое небо» и café 1586. Там стоимость депозита составляет от нескольких тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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