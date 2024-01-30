30 января 2024
29 января 2024

Как строятся отношения ЯНАО с Миндальвостокразвития РФ

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики совершил рабочую поездку в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Чекунков, Артюхов, Чибис. Санкт-Петербург, чекунков алексей
Алексей Чекунков регулярно приезжает в ЯНАО с 2021 года Фото:

Глава Миндальвостокразвития РФ Алексей Чекунков с понедельника, 29 января, работал на Ямале. Во время визита он совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым посетил ряд значимых социальных объектов и открыл в регионе Год семьи. URA.RU вспоминает, как взаимодействовали регион и министерство последние три года.

Новость по теме
Губернатор ЯНАО Артюхов и министр Чекунков дали старт Году семьи на Ямале

Впервые министр развития Дальнего Востока и Арктики побывал на Ямале летом 2021 года. В ходе поездки он принял участие в Общественном совете Арктической зоны РФ и встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Главными темами для обсуждений тогда стали зоны упрощенного получения земельных участков на арктических территориях и программа поддержки коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Кроме губернатора, в обсуждении важных вопросов поучаствовал и сенатор от ЯНАО, президент Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. По итогам заседания стало известно о порядке бесплатной раздачи «Арктических гектаров» — с момента действия программы Ямал держится в тройке регионов с самой высокой степенью ее реализации.

На второй день визита московский гость посетил тогда еще модернизируемый аэропорт Нового Уренгоя. Министр лично проверил, как продвигается реконструкция авиаузла и заключил, что поток пассажиров в ЯНАО будет продолжать расти.

С момента первого приезда министра в регион прошло несколько лет, однако за это время Чекунков успел провести несколько встреч с Артюховым на «нейтральной территории». Так, 9 сентября 2021 чиновники вместе обсуждали развитие научной и туристической инфраструктуры Полярного Урала и возможности привлечения дополнительного финансирования к проектам туристического кластера в регионе и применения механизмов «Арктической концессии».

Следующая встреча министра и губернатора произошла уже в середине января этого года в Москве — главы проговорили уже знакомые темы реализации «Арктического гектара» и регионального туризма, а также новые намерения властей по расширению программы строительства арендного жилья в регионе. Кроме того, на повестку была вынесена разработка планов развития опорных городов Арктической зоны — на Ямале в их число вошли Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард-Лабытнанги.

Новость по теме
В ЯНАО прилетел министр по развитию Арктики Чекунков

Накануне, 29 февраля, Чекунков вновь прибыл в регион. Совместно с Артюховым министр в течение двух дней знакомился с тем, как развивается социально-экономическая инфраструктура региона — на примере Салехарда и Яр-Сале. В Салехарде Чекунков побывал на стройке микрорайона «Обдорский» и посетил самый большой в Арктике православный Преображенский собор.

В Яр-Салинскую программу входило посещение крупнейшей в России школы-интерната, где министру презентовали современные методики обучения, и знакомство с юными спортсменами в недавно открытых спортивно-оздоровительных учреждениях. Поездка в Яр-Сале завершилась посещением центра национальных культур «Яля Сэв».

Также 30 января министр вместе с губернатором Артюховым дал старт Году семьи на Ямале. Открытие состоялось во Дворце бракосочетаний в Салехарде. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований и 10 семей из разных городов, некоторые из них — по видеосвязи.

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Глава Миндальвостокразвития РФ Алексей Чекунков с понедельника, 29 января, работал на Ямале. Во время визита он совместно с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым посетил ряд значимых социальных объектов и открыл в регионе Год семьи. URA.RU вспоминает, как взаимодействовали регион и министерство последние три года. Впервые министр развития Дальнего Востока и Арктики побывал на Ямале летом 2021 года. В ходе поездки он принял участие в Общественном совете Арктической зоны РФ и встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Главными темами для обсуждений тогда стали зоны упрощенного получения земельных участков на арктических территориях и программа поддержки коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Кроме губернатора, в обсуждении важных вопросов поучаствовал и сенатор от ЯНАО, президент Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. По итогам заседания стало известно о порядке бесплатной раздачи «Арктических гектаров» — с момента действия программы Ямал держится в тройке регионов с самой высокой степенью ее реализации. На второй день визита московский гость посетил тогда еще модернизируемый аэропорт Нового Уренгоя. Министр лично проверил, как продвигается реконструкция авиаузла и заключил, что поток пассажиров в ЯНАО будет продолжать расти. С момента первого приезда министра в регион прошло несколько лет, однако за это время Чекунков успел провести несколько встреч с Артюховым на «нейтральной территории». Так, 9 сентября 2021 чиновники вместе обсуждали развитие научной и туристической инфраструктуры Полярного Урала и возможности привлечения дополнительного финансирования к проектам туристического кластера в регионе и применения механизмов «Арктической концессии». Следующая встреча министра и губернатора произошла уже в середине января этого года в Москве — главы проговорили уже знакомые темы реализации «Арктического гектара» и регионального туризма, а также новые намерения властей по расширению программы строительства арендного жилья в регионе. Кроме того, на повестку была вынесена разработка планов развития опорных городов Арктической зоны — на Ямале в их число вошли Новый Уренгой, Ноябрьск и агломерация Салехард-Лабытнанги. Накануне, 29 февраля, Чекунков вновь прибыл в регион. Совместно с Артюховым министр в течение двух дней знакомился с тем, как развивается социально-экономическая инфраструктура региона — на примере Салехарда и Яр-Сале. В Салехарде Чекунков побывал на стройке микрорайона «Обдорский» и посетил самый большой в Арктике православный Преображенский собор. В Яр-Салинскую программу входило посещение крупнейшей в России школы-интерната, где министру презентовали современные методики обучения, и знакомство с юными спортсменами в недавно открытых спортивно-оздоровительных учреждениях. Поездка в Яр-Сале завершилась посещением центра национальных культур «Яля Сэв». Также 30 января министр вместе с губернатором Артюховым дал старт Году семьи на Ямале. Открытие состоялось во Дворце бракосочетаний в Салехарде. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований и 10 семей из разных городов, некоторые из них — по видеосвязи.
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