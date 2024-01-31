Жительница Курганской области ударила соседку молотком и попала под суд

Суд рассмотрит материалы дела о покушении на убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские следователи завершили расследование покушения на убийство женщины, которую соседка избила молотком. Материалы дела отправили в суд. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления Следственного комитета по Курганской области.

«Куртамышским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 57-летней жительницы села Пепелино Куртамышского района. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в посте канала.

Обвиняемая из-за конфликта пришла во двор своей соседки. Там она повалила женщину на землю и ударила ее не менее десяти раз в туловище и конечности. С собой подозреваемая также принесла молоток, которым позже ударила соседку по голове. По информации следователей, потерпевшая смогла спасти свою жизнь, сбежав из ограды дома. После этого она позвала на помощь местных жителей. У обвиняемой уже есть судимость за убийство своего сожителя.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане должны были судить женщину, которая 21 год назад задушила цепью знакомого. Следователи завершили расследование и отправили материалы дела в суд.