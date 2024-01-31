Управделами мэрии Кургана стала бывшая работница МФЦ. Инсайд URA.RU подтвердился

31 января 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Елена Суржук приступила к выполнению обязанностей управделами мэрии Кургана с 30 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана На пост управляющего делами администрации Кургана назначена бывшая работница МФЦ и телевидения Елена Суржук. Информацию об этом сообщает мэрия Кургана в своем telegram-канале. «К исполнению своих обязанностей на должности управляющего делами администрации Кургана Елена Суржук приступила с 30 января 2024 года. Елена Владимировна имеет высшее образование, также проходила профессиональную переподготовку. Трудовую деятельность начала в 2001 году», — указано в канале «Город Курган». Новая управделами работала на телевидении в компаниях ООО «ТВ-Губерния» и ООО «ТВ-Зауралье». Также Суржук занимала должности в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по региону и ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». Ранее URA.RU писало, что должность управделами администрации Кургана являлась вакантной, но проводились проверочные мероприятия в отношении Суржук. Источник сообщал, что она пришла на должность управделами почти сразу после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Анастасии Аргышевой врио главы 10 января. До этого, с августа 2022 года по январь 2024-го, именно Аргышева занимала должность управляющего делами мэрии.

На пост управляющего делами администрации Кургана назначена бывшая работница МФЦ и телевидения Елена Суржук. Информацию об этом сообщает мэрия Кургана в своем telegram-канале. «К исполнению своих обязанностей на должности управляющего делами администрации Кургана Елена Суржук приступила с 30 января 2024 года. Елена Владимировна имеет высшее образование, также проходила профессиональную переподготовку. Трудовую деятельность начала в 2001 году», — указано в канале «Город Курган». Новая управделами работала на телевидении в компаниях ООО «ТВ-Губерния» и ООО «ТВ-Зауралье». Также Суржук занимала должности в ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по региону и ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям». Ранее URA.RU писало, что должность управделами администрации Кургана являлась вакантной, но проводились проверочные мероприятия в отношении Суржук. Источник сообщал, что она пришла на должность управделами почти сразу после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Анастасии Аргышевой врио главы 10 января. До этого, с августа 2022 года по январь 2024-го, именно Аргышева занимала должность управляющего делами мэрии.