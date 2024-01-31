Семье погибшего бойца из Тюменской области передали орден Мужества

01 февраля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

В июне прошлого года Александр Ерхов отправился служить на СВО по контракту Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тюменской области семье погибшего в зоне специальной военной операции бойца Александра Ерхова посмертно передали орден Мужества. Об этом сообщил глава Сорокинского района Александр Агеев. «Сегодня совместно с военным комиссаром Викуловского и Сорокинского районов Сергеем Плеховым вручили родным погибшего в СВО Ерхова Александра орден Мужества. Защищая свою Родину, Александр проявил мужество и смелость. Безусловно, утрата невосполнимая, мы скорбим вместе с родными. Вечная память герою!» — написал в telegram-канале Агеев. В июне прошлого года мужчина отправился служить на СВО по контракту. Однако уже в июле боец погиб. Президент РФ Владимир Путин ранее посмертно наградил военных из Тюменской области, погибших во время выполнения боевых задач на Украине. Глава города Руслан Кухарук заявил тогда, что решение вопросов семей героев были поставили на контроль.

В Тюменской области семье погибшего в зоне специальной военной операции бойца Александра Ерхова посмертно передали орден Мужества. Об этом сообщил глава Сорокинского района Александр Агеев. «Сегодня совместно с военным комиссаром Викуловского и Сорокинского районов Сергеем Плеховым вручили родным погибшего в СВО Ерхова Александра орден Мужества. Защищая свою Родину, Александр проявил мужество и смелость. Безусловно, утрата невосполнимая, мы скорбим вместе с родными. Вечная память герою!» — написал в telegram-канале Агеев. В июне прошлого года мужчина отправился служить на СВО по контракту. Однако уже в июле боец погиб. Президент РФ Владимир Путин ранее посмертно наградил военных из Тюменской области, погибших во время выполнения боевых задач на Украине. Глава города Руслан Кухарук заявил тогда, что решение вопросов семей героев были поставили на контроль.