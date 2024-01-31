Курганцев зовут упаковывать сухпайки за 105 тысяч рублей в месяц

Жителям Курганской области предлагают работу вахтовым методом в Москве на упаковке армейских сухпайков. За такую работу обещают платить от 105 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на Avito.
«Требуются упаковщики армейских сухпайков, работа вахтой в Москве. Зарплата от 105 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении.
Сотрудникам предоставляют бесплатное жилье, куда заселят в день оформления на работу. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают питанием. Заработная плата начисляется на банковскую карту.
Ранее курганцев приглашали работать на птицефабрике в Свердловской области. Работникам предлагали ловить птиц за 120 тысяч рублей в месяц.
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