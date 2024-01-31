Курганцев зовут упаковывать сухпайки за 105 тысяч рублей в месяц

01 февраля 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Курганцев приглашают в Москву собирать армейские сухпайки вахтовым методом Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Курганской области предлагают работу вахтовым методом в Москве на упаковке армейских сухпайков. За такую работу обещают платить от 105 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на Avito. «Требуются упаковщики армейских сухпайков, работа вахтой в Москве. Зарплата от 105 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Сотрудникам предоставляют бесплатное жилье, куда заселят в день оформления на работу. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают питанием. Заработная плата начисляется на банковскую карту. Ранее курганцев приглашали работать на птицефабрике в Свердловской области. Работникам предлагали ловить птиц за 120 тысяч рублей в месяц.

Жителям Курганской области предлагают работу вахтовым методом в Москве на упаковке армейских сухпайков. За такую работу обещают платить от 105 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на Avito. «Требуются упаковщики армейских сухпайков, работа вахтой в Москве. Зарплата от 105 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Сотрудникам предоставляют бесплатное жилье, куда заселят в день оформления на работу. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают питанием. Заработная плата начисляется на банковскую карту. Ранее курганцев приглашали работать на птицефабрике в Свердловской области. Работникам предлагали ловить птиц за 120 тысяч рублей в месяц.