31 января 2024

Курганцев зовут упаковывать сухпайки за 105 тысяч рублей в месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев приглашают в Москву собирать армейские сухпайки вахтовым методом Фото:

Жителям Курганской области предлагают работу вахтовым методом в Москве на упаковке армейских сухпайков. За такую работу обещают платить от 105 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на Avito.

«Требуются упаковщики армейских сухпайков, работа вахтой в Москве. Зарплата от 105 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении.

Сотрудникам предоставляют бесплатное жилье, куда заселят в день оформления на работу. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают питанием. Заработная плата начисляется на банковскую карту.

Ранее курганцев приглашали работать на птицефабрике в Свердловской области. Работникам предлагали ловить птиц за 120 тысяч рублей в месяц.

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Жителям Курганской области предлагают работу вахтовым методом в Москве на упаковке армейских сухпайков. За такую работу обещают платить от 105 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на Avito. «Требуются упаковщики армейских сухпайков, работа вахтой в Москве. Зарплата от 105 тысяч рублей в месяц», — говорится в объявлении. Сотрудникам предоставляют бесплатное жилье, куда заселят в день оформления на работу. Также вахтовиков за счет работодателя обеспечивают питанием. Заработная плата начисляется на банковскую карту. Ранее курганцев приглашали работать на птицефабрике в Свердловской области. Работникам предлагали ловить птиц за 120 тысяч рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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