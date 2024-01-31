Тоболяку грозит срок за рыбалку

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы

01 февраля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Мужчина незаконно наловил рыбы на 370 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Жителя Тобольска будут судить за незаконный вылов рыбы с нанесением ущерба государству. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба центрального межрегионального управления СК России. «В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, совершившего незаконный вылов рыбы с причинением особо крупного ущерба. Он выловил 30 особей различного вида рыб, причинив тем самым государству ущерб на сумму более 370 000 рублей», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый рыбачил на берегу Иртыша недалеко от Абалака. Для ловли рыбы он использовал запрещенные средства — три сети. Его задержали на месте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. Максимальным наказанием по предъявляемой статье является лишение свободы на срок до пяти лет.

Жителя Тобольска будут судить за незаконный вылов рыбы с нанесением ущерба государству. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба центрального межрегионального управления СК России. «В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, совершившего незаконный вылов рыбы с причинением особо крупного ущерба. Он выловил 30 особей различного вида рыб, причинив тем самым государству ущерб на сумму более 370 000 рублей», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый рыбачил на берегу Иртыша недалеко от Абалака. Для ловли рыбы он использовал запрещенные средства — три сети. Его задержали на месте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. Максимальным наказанием по предъявляемой статье является лишение свободы на срок до пяти лет.