Тоболяку грозит срок за рыбалку

Жителя Тобольска будут судить за незаконный вылов рыбы с нанесением ущерба государству. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба центрального межрегионального управления СК России.
«В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, совершившего незаконный вылов рыбы с причинением особо крупного ущерба. Он выловил 30 особей различного вида рыб, причинив тем самым государству ущерб на сумму более 370 000 рублей», — говорится в сообщении.
Известно, что обвиняемый рыбачил на берегу Иртыша недалеко от Абалака. Для ловли рыбы он использовал запрещенные средства — три сети. Его задержали на месте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. Максимальным наказанием по предъявляемой статье является лишение свободы на срок до пяти лет.
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