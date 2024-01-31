31 января 2024

Тоболяку грозит срок за рыбалку

В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, улов, щука, рыба, рыбалка, рука
Мужчина незаконно наловил рыбы на 370 тысяч рублей Фото:

Жителя Тобольска будут судить за незаконный вылов рыбы с нанесением ущерба государству. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба центрального межрегионального управления СК России.

«В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, совершившего незаконный вылов рыбы с причинением особо крупного ущерба. Он выловил 30 особей различного вида рыб, причинив тем самым государству ущерб на сумму более 370 000 рублей», — говорится в сообщении.

Известно, что обвиняемый рыбачил на берегу Иртыша недалеко от Абалака. Для ловли рыбы он использовал запрещенные средства — три сети. Его задержали на месте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. Максимальным наказанием по предъявляемой статье является лишение свободы на срок до пяти лет.

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Жителя Тобольска будут судить за незаконный вылов рыбы с нанесением ущерба государству. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба центрального межрегионального управления СК России. «В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении браконьера, совершившего незаконный вылов рыбы с причинением особо крупного ущерба. Он выловил 30 особей различного вида рыб, причинив тем самым государству ущерб на сумму более 370 000 рублей», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый рыбачил на берегу Иртыша недалеко от Абалака. Для ловли рыбы он использовал запрещенные средства — три сети. Его задержали на месте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. Максимальным наказанием по предъявляемой статье является лишение свободы на срок до пяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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