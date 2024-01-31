31 января 2024

В Тюменском зоопарке баранов накормят правительственными елями

Тюменское правительство передало новогодние елки на корм животным в зоопарке
© Служба новостей «URA.RU»
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Елка у здания правительства. Тюмень, установка елки, пожарная вышка
Еловые ветки после демонтажа деревьев отдадут на корм копытным животным Фото:

Новогодние елки, которые украшали фасад здания тюменского правительства, передали в местный зоопарк. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.

«Елки, которые украшали крыльцо правительства Тюменской области в Новый год, передали в Тюменский зоопарк. Его четвероногие постояльцы сразу облюбовали еловые ветки», — говорится в сообщении.

Как сообщают сотрудники зоопарка, еловые ветки богаты витаминами. Их используют как корм для копытных животных — баранов, коз, зубров, альпак. А большие кошки используют еловые ветки для игр.

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Новогодние елки, которые украшали фасад здания тюменского правительства, передали в местный зоопарк. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона. «Елки, которые украшали крыльцо правительства Тюменской области в Новый год, передали в Тюменский зоопарк. Его четвероногие постояльцы сразу облюбовали еловые ветки», — говорится в сообщении. Как сообщают сотрудники зоопарка, еловые ветки богаты витаминами. Их используют как корм для копытных животных — баранов, коз, зубров, альпак. А большие кошки используют еловые ветки для игр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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