В Тюменском зоопарке баранов накормят правительственными елями

Еловые ветки после демонтажа деревьев отдадут на корм копытным животным
Новогодние елки, которые украшали фасад здания тюменского правительства, передали в местный зоопарк. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства региона.
«Елки, которые украшали крыльцо правительства Тюменской области в Новый год, передали в Тюменский зоопарк. Его четвероногие постояльцы сразу облюбовали еловые ветки», — говорится в сообщении.
Как сообщают сотрудники зоопарка, еловые ветки богаты витаминами. Их используют как корм для копытных животных — баранов, коз, зубров, альпак. А большие кошки используют еловые ветки для игр.
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