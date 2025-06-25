Помощник Путина оценил, насколько пострадали ядерные объекты Ирана

Ушаков: эксперты не смогли точно оценить ущерб ядерным объектам Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На сегодняшний день ключевым результатом стало достижение перемирия
На сегодняшний день ключевым результатом стало достижение перемирия Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Оценки ущерба после недавних атак на ядерные объекты Ирана разнятся: одни эксперты считают, что объекты получили значительный урон, другие уверены — серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременной подготовке и защитным мерам. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Разные оценки. Кто-то считает, что значительный урон, кто-то считает, что все было заблаговременно подготовлено и чрезмерного ущерба объекты не получили», — прокомментировал Ушаков в ходе брифинга ситуацию вокруг ядерных объектов Ирана. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ушаков подчеркнул, что на сегодняшний день ключевым результатом стало достижение перемирия между сторонами конфликта. Он добавил, что временное прекращение боевых действий снижает риски дальнейшей эскалации. По словам помощника президента, каждая атака в регионе воспринимается как ответная мера, что лишь усиливает нестабильность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оценки ущерба после недавних атак на ядерные объекты Ирана разнятся: одни эксперты считают, что объекты получили значительный урон, другие уверены — серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременной подготовке и защитным мерам. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Разные оценки. Кто-то считает, что значительный урон, кто-то считает, что все было заблаговременно подготовлено и чрезмерного ущерба объекты не получили», — прокомментировал Ушаков в ходе брифинга ситуацию вокруг ядерных объектов Ирана. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ушаков подчеркнул, что на сегодняшний день ключевым результатом стало достижение перемирия между сторонами конфликта. Он добавил, что временное прекращение боевых действий снижает риски дальнейшей эскалации. По словам помощника президента, каждая атака в регионе воспринимается как ответная мера, что лишь усиливает нестабильность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...