Помощник Путина оценил, насколько пострадали ядерные объекты Ирана

Оценки ущерба после недавних атак на ядерные объекты Ирана разнятся: одни эксперты считают, что объекты получили значительный урон, другие уверены — серьезных последствий удалось избежать благодаря своевременной подготовке и защитным мерам. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
«Разные оценки. Кто-то считает, что значительный урон, кто-то считает, что все было заблаговременно подготовлено и чрезмерного ущерба объекты не получили», — прокомментировал Ушаков в ходе брифинга ситуацию вокруг ядерных объектов Ирана. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ушаков подчеркнул, что на сегодняшний день ключевым результатом стало достижение перемирия между сторонами конфликта. Он добавил, что временное прекращение боевых действий снижает риски дальнейшей эскалации. По словам помощника президента, каждая атака в регионе воспринимается как ответная мера, что лишь усиливает нестабильность.
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