В Тюмени пьяный водитель грузовика вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с коллегой. Видео

В Тюмени грузовики столкнулись лоб в лоб из-за пьяного водителя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оказалось, что виновник ДТП был пьян
Оказалось, что виновник ДТП был пьян Фото:

В Тюмени появилось видео ДТП от 24 июня, в котором два грузовика столкнулись лоб в лоб. Ролик выложили в социальных сетях. По данным Госавтоинспекции региона, виновник аварии был пьян.

«24 июня на улице Дамбовской, 53 в Тюмени лоб в лоб столкнулись два большегруза. 43-летний водитель грузовика „Вольво“ выехал на встречную полосу, он был пьян. Показания алкотестера составили 0,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в ГАИ.

По данным правоохранителей, оба водителя получили ранения. Видео момента столкновения появилось на ресурсе CAR72.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени появилось видео ДТП от 24 июня, в котором два грузовика столкнулись лоб в лоб. Ролик выложили в социальных сетях. По данным Госавтоинспекции региона, виновник аварии был пьян. «24 июня на улице Дамбовской, 53 в Тюмени лоб в лоб столкнулись два большегруза. 43-летний водитель грузовика „Вольво“ выехал на встречную полосу, он был пьян. Показания алкотестера составили 0,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в ГАИ. По данным правоохранителей, оба водителя получили ранения. Видео момента столкновения появилось на ресурсе CAR72.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...