Оказалось, что виновник ДТП был пьян
В Тюмени появилось видео ДТП от 24 июня, в котором два грузовика столкнулись лоб в лоб. Ролик выложили в социальных сетях. По данным Госавтоинспекции региона, виновник аварии был пьян.
«24 июня на улице Дамбовской, 53 в Тюмени лоб в лоб столкнулись два большегруза. 43-летний водитель грузовика „Вольво“ выехал на встречную полосу, он был пьян. Показания алкотестера составили 0,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — рассказали в ГАИ.
По данным правоохранителей, оба водителя получили ранения. Видео момента столкновения появилось на ресурсе CAR72.
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