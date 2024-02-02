Тюменка пожаловалась на наркопритон у соседей, из-за которого она чуть не умерла

03 февраля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Тюменка рассказала, что отравилась химикатом Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Тюмени, проживающая на улице Холодильной, 122, едва не погибла из-за отравления химикатом. Она утверждает, что всему виной соседи, которые устроили у себя наркопритон. «Варили (наркотики — прим URA.RU) с 12 часов ночи до пяти утра. Мало того, что я кота откачивала, себя откачивала, так еще мне сказали, что если бы я спала, то просто бы угорела и не проснулась. Меня рвало дальше, чем видела. И кот тоже блевал. Головокружение сильное», — рассказала 72.RU тюменка, считающая, что ее соседи организовали наркопритон. Она также дополнила, что все в ее квартире провоняло ацетоном. После случившегося девушка вышла из квартиры, чтобы ее проветрить. В это время к ней приехали сотрудники полиции, которых она вызвала, однако они не смогли попасть в подъезд и уехали. «Указанный адрес проверили сотрудники. После получения результатов освидетельствования граждан, находящихся в указанной квартире, будет принято решение», — прокомментировали редакции в УМВД региона. В Тюмени в апреле 2023 года сотрудники полиции прикрыли место, где был организован наркопритон. Тогда женщина давала людям варить у себя дома химикаты, чтобы брать плату в виде наркотических средств.

Жительница Тюмени, проживающая на улице Холодильной, 122, едва не погибла из-за отравления химикатом. Она утверждает, что всему виной соседи, которые устроили у себя наркопритон. «Варили (наркотики — прим URA.RU) с 12 часов ночи до пяти утра. Мало того, что я кота откачивала, себя откачивала, так еще мне сказали, что если бы я спала, то просто бы угорела и не проснулась. Меня рвало дальше, чем видела. И кот тоже блевал. Головокружение сильное», — рассказала 72.RU тюменка, считающая, что ее соседи организовали наркопритон. Она также дополнила, что все в ее квартире провоняло ацетоном. После случившегося девушка вышла из квартиры, чтобы ее проветрить. В это время к ней приехали сотрудники полиции, которых она вызвала, однако они не смогли попасть в подъезд и уехали. «Указанный адрес проверили сотрудники. После получения результатов освидетельствования граждан, находящихся в указанной квартире, будет принято решение», — прокомментировали редакции в УМВД региона. В Тюмени в апреле 2023 года сотрудники полиции прикрыли место, где был организован наркопритон. Тогда женщина давала людям варить у себя дома химикаты, чтобы брать плату в виде наркотических средств.