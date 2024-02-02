02 февраля 2024

В Кургане загорелся мусор на улице 2-я Часовая. Видео

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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , мчс, пожар, пожарная охрана, огонь, пожарная безопасность
В Кургане спасатели тушат пожар на улице 2-я Часовая Фото:

В Кургане пожарные тушат возгорание мусора на улице 2-я Часовая. Об этом сообщила URA.RU представитель пресс-службы управления МЧС России по Курганской области.

«Загорелся мусор на открытой территории на улице 2-я Часовая. Сообщение о возгорании поступило в 20:15. Пожар тушат три единицы техники и 12 человек личного состава. Угрозы распространения огня нет», — уточнила представитель МЧС.

Первыми огонь заметили с Чеховского моста очевидцы. Они прислали в редакцию видео пожара.

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В Кургане пожарные тушат возгорание мусора на улице 2-я Часовая. Об этом сообщила URA.RU представитель пресс-службы управления МЧС России по Курганской области. «Загорелся мусор на открытой территории на улице 2-я Часовая. Сообщение о возгорании поступило в 20:15. Пожар тушат три единицы техники и 12 человек личного состава. Угрозы распространения огня нет», — уточнила представитель МЧС. Первыми огонь заметили с Чеховского моста очевидцы. Они прислали в редакцию видео пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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