В Кургане спасатели тушат пожар на улице 2-я Часовая
В Кургане пожарные тушат возгорание мусора на улице 2-я Часовая. Об этом сообщила URA.RU представитель пресс-службы управления МЧС России по Курганской области.
«Загорелся мусор на открытой территории на улице 2-я Часовая. Сообщение о возгорании поступило в 20:15. Пожар тушат три единицы техники и 12 человек личного состава. Угрозы распространения огня нет», — уточнила представитель МЧС.
Первыми огонь заметили с Чеховского моста очевидцы. Они прислали в редакцию видео пожара.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.