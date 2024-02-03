В Тюмени умерла старейшая кошка России. Фото

04 февраля 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Котам тюменского приюта купили колбаски для «поминок» самой старой кошки России Фото: Виталий Страхов © URA.RU В тюменском приюте 2 февраля скончалась старейшая кошка России — Ульяна. Ей было 32 года: у животного отказали почки, написала хозяйка «Кошки из Alice». «Ее не стало 2 февраля в 03:30. Ушла на радугу наша старая кошечка Ульяна. Тяжело мне писать такие посты о потере любимых животных, потеря каждый раз таких старичков это очень нелегко», — написано в группе приюта «ВКонтакте». Причиной смерти стал отказ почек. Эта кошка стала одной из первых, кого подобрала тюменка. Ульяна обрела новый дом в 1992 году. Кошачий «поминальный обед» прошел 3 февраля. Подопечным приюта купили колбаски. Фото: Марина Рейдаленко

В тюменском приюте 2 февраля скончалась старейшая кошка России — Ульяна. Ей было 32 года: у животного отказали почки, написала хозяйка «Кошки из Alice». «Ее не стало 2 февраля в 03:30. Ушла на радугу наша старая кошечка Ульяна. Тяжело мне писать такие посты о потере любимых животных, потеря каждый раз таких старичков это очень нелегко», — написано в группе приюта «ВКонтакте». Причиной смерти стал отказ почек. Эта кошка стала одной из первых, кого подобрала тюменка. Ульяна обрела новый дом в 1992 году. Кошачий «поминальный обед» прошел 3 февраля. Подопечным приюта купили колбаски.