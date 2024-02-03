03 февраля 2024

В Тюмени умерла старейшая кошка России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Котам тюменского приюта купили колбаски для «поминок» самой старой кошки России Фото:

В тюменском приюте 2 февраля скончалась старейшая кошка России — Ульяна. Ей было 32 года: у животного отказали почки, написала хозяйка «Кошки из Alice».

«Ее не стало 2 февраля в 03:30. Ушла на радугу наша старая кошечка Ульяна. Тяжело мне писать такие посты о потере любимых животных, потеря каждый раз таких старичков это очень нелегко», — написано в группе приюта «ВКонтакте». Причиной смерти стал отказ почек.

Эта кошка стала одной из первых, кого подобрала тюменка. Ульяна обрела новый дом в 1992 году.

Кошачий «поминальный обед» прошел 3 февраля. Подопечным приюта купили колбаски.

Фото:

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В тюменском приюте 2 февраля скончалась старейшая кошка России — Ульяна. Ей было 32 года: у животного отказали почки, написала хозяйка «Кошки из Alice». «Ее не стало 2 февраля в 03:30. Ушла на радугу наша старая кошечка Ульяна. Тяжело мне писать такие посты о потере любимых животных, потеря каждый раз таких старичков это очень нелегко», — написано в группе приюта «ВКонтакте». Причиной смерти стал отказ почек. Эта кошка стала одной из первых, кого подобрала тюменка. Ульяна обрела новый дом в 1992 году. Кошачий «поминальный обед» прошел 3 февраля. Подопечным приюта купили колбаски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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