Котам тюменского приюта купили колбаски для «поминок» самой старой кошки России
В тюменском приюте 2 февраля скончалась старейшая кошка России — Ульяна. Ей было 32 года: у животного отказали почки, написала хозяйка «Кошки из Alice».
«Ее не стало 2 февраля в 03:30. Ушла на радугу наша старая кошечка Ульяна. Тяжело мне писать такие посты о потере любимых животных, потеря каждый раз таких старичков это очень нелегко», — написано в группе приюта «ВКонтакте». Причиной смерти стал отказ почек.
Эта кошка стала одной из первых, кого подобрала тюменка. Ульяна обрела новый дом в 1992 году.
Кошачий «поминальный обед» прошел 3 февраля. Подопечным приюта купили колбаски.
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