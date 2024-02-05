В Тюмени энергетики не допустили отключения электричества из-за аварии

В Тюмени в районе ЖК «Горизонт» на линии электропередач произошло повреждение кабельной муфты. Специалисты СУЭНКО перезапитали потребителей по резервной схеме, что помогло избежать ограничения в электроснабжении жителей.
«На кабельно-воздушной линии 10 кВт в районе ЖК „Горизонт“ в Тюмени произошло повреждение кабельной муфты. Потребителей перезапитали по резервной схеме, ограничений электроснабжения нет», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр правительства Тюменской области».
В настоящее время бригада специалистов СУЭНКО провела обследование неисправности и приступила к ремонтным работам. Повреждение произошло на высоте более четырех метров.
В конце января специалисты СУЭНКО установили на улицах Тюмени новые энергосберегающие светильники в рамках соглашения с горадминистрацией. Оборудование позволит сэкономить 46% электроэнергии. Старые светильники потребляли 91,2 кВт/ч, новые же требуют до 46 кВт/ч.
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