05 февраля 2024

В Тюмени энергетики не допустили отключения электричества из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Энергопроект «Восточный транзит». Курган. Екатеринбург , электроэнергия, электросеть
На линии электропередач произошло повреждение кабельной муфты Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Горизонт» на линии электропередач произошло повреждение кабельной муфты. Специалисты СУЭНКО перезапитали потребителей по резервной схеме, что помогло избежать ограничения в электроснабжении жителей.

«На кабельно-воздушной линии 10 кВт в районе ЖК „Горизонт“ в Тюмени произошло повреждение кабельной муфты. Потребителей перезапитали по резервной схеме, ограничений электроснабжения нет», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр правительства Тюменской области».

В настоящее время бригада специалистов СУЭНКО провела обследование неисправности и приступила к ремонтным работам. Повреждение произошло на высоте более четырех метров.

В конце января специалисты СУЭНКО установили на улицах Тюмени новые энергосберегающие светильники в рамках соглашения с горадминистрацией. Оборудование позволит сэкономить 46% электроэнергии. Старые светильники потребляли 91,2 кВт/ч, новые же требуют до 46 кВт/ч.

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В Тюмени в районе ЖК «Горизонт» на линии электропередач произошло повреждение кабельной муфты. Специалисты СУЭНКО перезапитали потребителей по резервной схеме, что помогло избежать ограничения в электроснабжении жителей. «На кабельно-воздушной линии 10 кВт в районе ЖК „Горизонт“ в Тюмени произошло повреждение кабельной муфты. Потребителей перезапитали по резервной схеме, ограничений электроснабжения нет», — сообщается в telegram-канале «Информационный центр правительства Тюменской области». В настоящее время бригада специалистов СУЭНКО провела обследование неисправности и приступила к ремонтным работам. Повреждение произошло на высоте более четырех метров. В конце января специалисты СУЭНКО установили на улицах Тюмени новые энергосберегающие светильники в рамках соглашения с горадминистрацией. Оборудование позволит сэкономить 46% электроэнергии. Старые светильники потребляли 91,2 кВт/ч, новые же требуют до 46 кВт/ч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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