Освещение установили специалисты СУЭНКО в рамках соглашения с городской администрацией Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В некоторых частях Тюмени появились новые яркие энергосберегающие светильники, которые помогли улучшить безопасность на дорогах и сэкономить 46% электроэнергии. Освещение установили специалисты СУЭНКО в рамках соглашения с городской администрацией. Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

«В декабре 2023 года мы подписали соглашение с компанией СУЭНКО, которая предложила продемонстрировать производство светильников и сравнить, насколько они сегодня более энергосберегающие, какой эффект мы получим. Было предложено взять несколько районов — центр города и Ленинский округ. Как говорят специалисты, эффект экономии электроэнергии при применении такого оборудования составляет более 40%», — рассказал Кухарук во время обсуждения промежуточных результатов проекта «Светлые кварталы».

Энергосберегающие светильники производят в Курганской области. Помимо центральных улиц, новое оборудование протестировали и в жилом квартале на Пермякова-Текстильная-Рижская. Здесь экономия составила 44%.

Старые светильники потребляли 91,2 кВт/ч, новые же требуют до 46 кВт/ч. Как отметил директор СУЭНКО Данил Анучин, компания изучила много оборудования и предложила для города лучшее из возможного. «Мы очень довольны результатом, как светильники показали себя за прошедшие два месяца. На дороге по замерам 52 люкса при нормативе 15. <…> Мы изучили много светильников, разбирали их, тестировали. Эти светильники — лучшее, что можно было предложить», — добавил Анучин.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU