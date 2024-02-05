Глава МЧС Республики Коми Алексей Пархомович похвалил курганские вездеходы, которые поступили для работы в Воркутинский арктический аварийно-спасательный центр. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вездеходы «Бурлак».
«Вездеходы отлично зарекомендовали себя во время первой арктической экспедиции МЧС России в апреле 2023 года в Республике Коми. Теперь техника поступает к нам на вооружение. В Воркутинском арктическом аварийно-спасательном центре будут работать два «Бурлака», — рассказал Пархомович. Его слова приводятся в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Курганские вездеходы будут участвовать в поисково-спасательных работах в суровых условиях Арктики. На технике планируют перевозить полезные грузы, сотрудников МЧС и необходимое оборудование.
Ранее URA.RU писало, что курганский завод отправил 14 вездеходов в МЧС России. Также в рамках контракта были ведомству были поставлены семь прицепов для спецтехники. Все машины будут работать в северных регионах. Также сообщалось, что блогер-путешественник Булычев купил вездеходы «Бурлак», чтобы проехать 58 регионов. В рамках проекта «Россия 360» команда из 12 человек планируют совершить экспедицию вдоль всей сухопутной границы страны.
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