В Тюмени продают памятник архитектуры за 15 миллионов рублей

В исторической части Тюмени на продажу выставлен деревянный особняк. Как указано на сайте бесплатных объявлений, полная стоимость объекта недвижимости, включая землю, составляет 15 миллионов рублей.
«Продается дом по адресу Хохрякова, 18. Исторический памятник, построен в конце ХIX века. Общая площадь дома 143,7 кв. м. Объектом культурного наследия признаны: дом, забор, ворота. Дом и земля в собственности. Площадь земли — 866 квадратных метров. Стоимость 15 млн рублей. Собственник», — указано в объявлении.
Дом принадлежал купцу Михаилу Ядрышникову и имеет статус памятника архитектуры. В пешей доступности располагается недавно построенная пешеходная улица Дзержинского. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени выставлен на продажу еще один деревянный особняк, стоимостью в 15,9 миллионов рублей.
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