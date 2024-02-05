05 февраля 2024

В Тюмени продают памятник архитектуры за 15 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, тысяча рублей, деньги
Двухэтажный особняк находится в пешей доступности от новой пешеходной улицы Дзержинского Фото:

В исторической части Тюмени на продажу выставлен деревянный особняк. Как указано на сайте бесплатных объявлений, полная стоимость объекта недвижимости, включая землю, составляет 15 миллионов рублей.

«Продается дом по адресу Хохрякова, 18. Исторический памятник, построен в конце ХIX века. Общая площадь дома 143,7 кв. м. Объектом культурного наследия признаны: дом, забор, ворота. Дом и земля в собственности. Площадь земли — 866 квадратных метров. Стоимость 15 млн рублей. Собственник», — указано в объявлении.

Дом принадлежал купцу Михаилу Ядрышникову и имеет статус памятника архитектуры. В пешей доступности располагается недавно построенная пешеходная улица Дзержинского. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени выставлен на продажу еще один деревянный особняк, стоимостью в 15,9 миллионов рублей.

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В исторической части Тюмени на продажу выставлен деревянный особняк. Как указано на сайте бесплатных объявлений, полная стоимость объекта недвижимости, включая землю, составляет 15 миллионов рублей. «Продается дом по адресу Хохрякова, 18. Исторический памятник, построен в конце ХIX века. Общая площадь дома 143,7 кв. м. Объектом культурного наследия признаны: дом, забор, ворота. Дом и земля в собственности. Площадь земли — 866 квадратных метров. Стоимость 15 млн рублей. Собственник», — указано в объявлении. Дом принадлежал купцу Михаилу Ядрышникову и имеет статус памятника архитектуры. В пешей доступности располагается недавно построенная пешеходная улица Дзержинского. Ранее URA.RU писало, что в центре Тюмени выставлен на продажу еще один деревянный особняк, стоимостью в 15,9 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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