Мизулина отказалась брать цветы от студента УрФУ, опасаясь теракта. Фото

06 февраля 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина на встрече со студентами УрФУ вспомнила о Татарском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась брать букет цветов от студента на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ), передает корреспондент URA.RU. Поступок она объяснила тем, что опасается брать вещи от незнакомых людей после гибели военкора Владлена Татарского. «Букет заберет мой помощник», — сказала после Мизулина. А перед этим один из студентов позвал Мизулину на свидание. Ему она отказала. В Екатеринбурге Мизулина проводит третий день. 5 февраля она встретилась с учениками школы №1, а после поехала закрашивать рекламу наркошопов на зданиях. Сегодня она беседует со студентами УрФУ. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи. Свою известность Мизулина получила после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных деятелей. Например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента. Также она обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля 2023 года. СК предъявил обвинение Дарье Треповой. Она передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Трепову приговорили к 27 годам колонии. Студент стоял в очереди к микрофону Фото: Екатерина Крылова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась брать букет цветов от студента на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ), передает корреспондент URA.RU. Поступок она объяснила тем, что опасается брать вещи от незнакомых людей после гибели военкора Владлена Татарского. «Букет заберет мой помощник», — сказала после Мизулина. А перед этим один из студентов позвал Мизулину на свидание. Ему она отказала. В Екатеринбурге Мизулина проводит третий день. 5 февраля она встретилась с учениками школы №1, а после поехала закрашивать рекламу наркошопов на зданиях. Сегодня она беседует со студентами УрФУ. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи. Свою известность Мизулина получила после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных деятелей. Например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента. Также она обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля 2023 года. СК предъявил обвинение Дарье Треповой. Она передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Трепову приговорили к 27 годам колонии.