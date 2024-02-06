Мизулина отказалась брать цветы от студента УрФУ, опасаясь теракта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатерина Мизулина на встрече со студентами УрФУ вспомнила о Татарском
Екатерина Мизулина на встрече со студентами УрФУ вспомнила о Татарском Фото:

В Екатеринбурге глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась брать букет цветов от студента на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ), передает корреспондент URA.RU. Поступок она объяснила тем, что опасается брать вещи от незнакомых людей после гибели военкора Владлена Татарского.

«Букет заберет мой помощник», — сказала после Мизулина. А перед этим один из студентов позвал Мизулину на свидание. Ему она отказала.

В Екатеринбурге Мизулина проводит третий день. 5 февраля она встретилась с учениками школы №1, а после поехала закрашивать рекламу наркошопов на зданиях. Сегодня она беседует со студентами УрФУ. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи.

Свою известность Мизулина получила после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных деятелей. Например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента. Также она обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля 2023 года. СК предъявил обвинение Дарье Треповой. Она передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Трепову приговорили к 27 годам колонии.

Студент стоял в очереди к микрофону
Студент стоял в очереди к микрофону
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отказалась брать букет цветов от студента на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ), передает корреспондент URA.RU. Поступок она объяснила тем, что опасается брать вещи от незнакомых людей после гибели военкора Владлена Татарского. «Букет заберет мой помощник», — сказала после Мизулина. А перед этим один из студентов позвал Мизулину на свидание. Ему она отказала. В Екатеринбурге Мизулина проводит третий день. 5 февраля она встретилась с учениками школы №1, а после поехала закрашивать рекламу наркошопов на зданиях. Сегодня она беседует со студентами УрФУ. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи. Свою известность Мизулина получила после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных деятелей. Например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента. Также она обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию. Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, где погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля 2023 года. СК предъявил обвинение Дарье Треповой. Она передала военкору статуэтку с вмонтированным взрывным устройством. Трепову приговорили к 27 годам колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...