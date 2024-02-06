Курганские власти не хотят расставаться с чиновником, приехавшим с Сигидаевым

Представители правительства Курганской области не планируют расторгать контракт с первым заместителем директора депздрава региона Назаром Шевченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.
«Информации о расторжении контракта с первым замом Назаром Шевченко нет. В департаменте здравоохранения подчеркнули, что заинтересованы в сохранении профессиональных кадров», — рассказали в пресс-службе.
6 февраля у главы депздрава Алексея Сигидаева истек контракт. Обязанности директора исполняет замдиректора депздрава Елена Островских. Шевченко с конца января находился на больничном. В ноябре 2021 года он стал первым замглавы депздрава почти сразу после назначения Сигидаева на пост директора департамента. Как и Сигидаев, Шевченко был военным медиком в Санкт-Петербурге.
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