Юрий Гальцев записал видеопоздравление для земляков
Артист Юрий Гальцев поздравил земляков с днем рождения Курганской области. Он записал видео для курганцев в гриме, пояснив, что сейчас московском Театре Эстрады проходит спектакль с его участием.
«Сколько было сделано хорошего и сколько еще будет. Я желаю всем удачи и радости в этой жизни», — сказал Юрий Гальцев. Видео выложено в его telegram-канале. Курганцам он подарил небольшую тарелку ягод и фруктов, пожелав не болеть весной.
Курганской области 6 февраля исполнился 81 год. Ранее к соотечественникам обратился губернатор региона Вадим Шумков. Он рассказал о достижениях последних лет и поблагодарил население за труд.
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