06 февраля 2024

Артист Гальцев поздравил курганцев с днем рождения области в гриме для спектакля. Видео

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Гальцев Юрий. Курган, гальцев юрий
Юрий Гальцев записал видеопоздравление для земляков Фото:

Артист Юрий Гальцев поздравил земляков с днем рождения Курганской области. Он записал видео для курганцев в гриме, пояснив, что сейчас московском Театре Эстрады проходит спектакль с его участием.

«Сколько было сделано хорошего и сколько еще будет. Я желаю всем удачи и радости в этой жизни», — сказал Юрий Гальцев. Видео выложено в его telegram-канале. Курганцам он подарил небольшую тарелку ягод и фруктов, пожелав не болеть весной.

Курганской области 6 февраля исполнился 81 год. Ранее к соотечественникам обратился губернатор региона Вадим Шумков. Он рассказал о достижениях последних лет и поблагодарил население за труд.

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Артист Юрий Гальцев поздравил земляков с днем рождения Курганской области. Он записал видео для курганцев в гриме, пояснив, что сейчас московском Театре Эстрады проходит спектакль с его участием. «Сколько было сделано хорошего и сколько еще будет. Я желаю всем удачи и радости в этой жизни», — сказал Юрий Гальцев. Видео выложено в его telegram-канале. Курганцам он подарил небольшую тарелку ягод и фруктов, пожелав не болеть весной. Курганской области 6 февраля исполнился 81 год. Ранее к соотечественникам обратился губернатор региона Вадим Шумков. Он рассказал о достижениях последних лет и поблагодарил население за труд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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