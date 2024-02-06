Артист Гальцев поздравил курганцев с днем рождения области в гриме для спектакля. Видео

07 февраля 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

Юрий Гальцев записал видеопоздравление для земляков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Артист Юрий Гальцев поздравил земляков с днем рождения Курганской области. Он записал видео для курганцев в гриме, пояснив, что сейчас московском Театре Эстрады проходит спектакль с его участием. «Сколько было сделано хорошего и сколько еще будет. Я желаю всем удачи и радости в этой жизни», — сказал Юрий Гальцев. Видео выложено в его telegram-канале. Курганцам он подарил небольшую тарелку ягод и фруктов, пожелав не болеть весной. Курганской области 6 февраля исполнился 81 год. Ранее к соотечественникам обратился губернатор региона Вадим Шумков. Он рассказал о достижениях последних лет и поблагодарил население за труд.

Артист Юрий Гальцев поздравил земляков с днем рождения Курганской области. Он записал видео для курганцев в гриме, пояснив, что сейчас московском Театре Эстрады проходит спектакль с его участием. «Сколько было сделано хорошего и сколько еще будет. Я желаю всем удачи и радости в этой жизни», — сказал Юрий Гальцев. Видео выложено в его telegram-канале. Курганцам он подарил небольшую тарелку ягод и фруктов, пожелав не болеть весной. Курганской области 6 февраля исполнился 81 год. Ранее к соотечественникам обратился губернатор региона Вадим Шумков. Он рассказал о достижениях последних лет и поблагодарил население за труд.