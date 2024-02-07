В городах Украины прошла серия мощных взрывов

Взрывы слышны в Харькове и Николаевской области, пишут СМИ
В украинских городах прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили в местных СМИ.
«Сильные взрывы в Харькове. <…> Ракет может быть много», — передает telegram-канал «Инсайдер UA».
Также о происшествии написала Readovka. Там уточнили, что кроме Харькова взрывы прогремели в Николаевской области. Также в СМИ пишут об атаке на Киев.
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