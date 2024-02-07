В городах Украины прошла серия мощных взрывов

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Взрывы слышны в Харькове и Николаевской области, пишут СМИ Фото:

В украинских городах прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили в местных СМИ.

«Сильные взрывы в Харькове. <…> Ракет может быть много», — передает telegram-канал «Инсайдер UA».

Также о происшествии написала Readovka. Там уточнили, что кроме Харькова взрывы прогремели в Николаевской области. Также в СМИ пишут об атаке на Киев.

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В украинских городах прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили в местных СМИ. «Сильные взрывы в Харькове. <…> Ракет может быть много», — передает telegram-канал «Инсайдер UA». Также о происшествии написала Readovka. Там уточнили, что кроме Харькова взрывы прогремели в Николаевской области. Также в СМИ пишут об атаке на Киев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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