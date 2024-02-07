В городах Украины прошла серия мощных взрывов

07 февраля 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Взрывы слышны в Харькове и Николаевской области, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В украинских городах прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили в местных СМИ. «Сильные взрывы в Харькове. <…> Ракет может быть много», — передает telegram-канал «Инсайдер UA». Также о происшествии написала Readovka. Там уточнили, что кроме Харькова взрывы прогремели в Николаевской области. Также в СМИ пишут об атаке на Киев.

В украинских городах прогремели мощные взрывы. Об этом сообщили в местных СМИ. «Сильные взрывы в Харькове. <…> Ракет может быть много», — передает telegram-канал «Инсайдер UA». Также о происшествии написала Readovka. Там уточнили, что кроме Харькова взрывы прогремели в Николаевской области. Также в СМИ пишут об атаке на Киев.