На «Госуслугах» произошел масштабный сбой

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Пользователи жалуются на проблемы с заходом в личный кабинет сервиса
Пользователи жалуются на проблемы с заходом в личный кабинет сервиса Фото:

Сайт «Госуслуги» столкнулся с масштабным сбоем. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Больше всего пользователи жалуются на то, что не могут войти в сервис. Есть проблема с доступом в личный кабинет, также не приходит код с подтверждением через СМС. Топ жалоб приходится на Тверскую область, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Москву. 

Согласно сервису, больше всего жалоб поступает от пользователей Windows и Andoid. Причины сбоя пока неизвестны. 

Причины сбоя сервиса пока неизвестны
Причины сбоя сервиса пока неизвестны
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Сайт «Госуслуги» столкнулся с масштабным сбоем. Об этом сообщает сервис Downdetector. Больше всего пользователи жалуются на то, что не могут войти в сервис. Есть проблема с доступом в личный кабинет, также не приходит код с подтверждением через СМС. Топ жалоб приходится на Тверскую область, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Москву.  Согласно сервису, больше всего жалоб поступает от пользователей Windows и Andoid. Причины сбоя пока неизвестны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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