На «Госуслугах» произошел масштабный сбой

Пользователи жалуются на проблемы с заходом в личный кабинет сервиса
Сайт «Госуслуги» столкнулся с масштабным сбоем. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Больше всего пользователи жалуются на то, что не могут войти в сервис. Есть проблема с доступом в личный кабинет, также не приходит код с подтверждением через СМС. Топ жалоб приходится на Тверскую область, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Москву.
Согласно сервису, больше всего жалоб поступает от пользователей Windows и Andoid. Причины сбоя пока неизвестны.
Причины сбоя сервиса пока неизвестны
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