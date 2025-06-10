Суд в Москве арестовал мэра Красноярска

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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Владислава Логинова до 4 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать обвиняемому Логинову меру пресечения в виде заключения до 4 августа», — огласил решение судья. Заседание было в закрытом режиме.

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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Владислава Логинова до 4 августа. Об этом сообщает РИА Новости. «Избрать обвиняемому Логинову меру пресечения в виде заключения до 4 августа», — огласил решение судья. Заседание было в закрытом режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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