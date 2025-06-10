РФ и США предварительно решили перенести переговоры из Стамбула

Посол Дарчиев сделал важное заявление по переговорам США и РФ
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Россия и Соединенные Штаты на предварительном уровне договорились перенести обсуждение вопросов, вызывающих дипломатические разногласия, из Стамбула в столичные города — Москву и Вашингтон. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Дарчиев, передает ТАСС.
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