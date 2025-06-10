Какие праздники отмечают 11 июня 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Среда, 11 июня 2025 года, насыщена самыми разными международными и православными. В этот день в России отмечают день рассеянного склероза, в мире — день шоколадного торта и пиццы «Маргариты». Верующие чтят память великомученицы Феодосии Константинопольской. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU
Международные праздники 11 июня 2025
День Жака-Ива Кусто
11 июня Франция чествует своего легендарного исследователя океанов Жака-Ива Кусто. В этот день 1910 года он родился в городке Сент-Андре-де-Кюбзак. За свою жизнь он совершил тысячи погружений и создал около 150 кинолент, посвященных исследованию океана. Творческая деятельность Кусто была отмечена двумя премиями «Оскар» и «Золотой пальмовой ветвью».
Благодаря его усилиям общественность обратила внимание на острые проблемы, связанные с мировым океаном, включая загрязнение окружающей среды, браконьерство, климатические изменения и ряд других угроз. Помимо этого, именно Кусто стал изобретателем акваланга и первой подводной камеры, что открыло новые возможности для съемки документальных фильмов под водой.
Как отмечают: в этот день в музеях, океанариумах и аквариумах проходят тематические выставки, лекции, показывают фильмы, рассказывающие о подводном мире. Дайверы проводят погружения с целью продвижения идей здорового образа жизни.
День пиццы «Маргарита»
11 июня — праздник для всех любителей вкусной еды: день пиццы Маргарита! В этот день отмечают приготовление культовой пиццы, которая благодаря гармоничному сочетанию простых и утонченных вкусов завоевала признание миллионов гурманов по всему миру.
История этой пиццы начинается в 1889 году в Неаполе, когда город посетила королева Маргарита Савойская. Специально для августейшей гостьи известный повар Рафаэле Эспозито создал блюдо, украсив его ингредиентами, символизирующими цвета национального флага Италии: красными томатами, белой моцареллой и зеленым базиликом. Королева высоко оценила угощение и позволила назвать пиццу своим именем.
Как отмечают: в Неаполе проводят торжества в пиццерии Pizzeria Brandi, с которой, по легенде, появилась первая пицца. В других городах Италии праздник сопровождается фестивалями, презентациями от лучших пиццайоло, выставками и ярмарками. В кафетерии устраивают дегустации традиционных и новых разновидностей блюда, соревнования поваров. В других странах в этот день иногда устраивают пицца-пати с друзьями, где готовят разные виды пиццы, включая «Маргариту».
День немецкого шоколадного торта
11 июня в США ежегодно отмечается День немецкого шоколадного торта. Изначально было установлено название «Торт с шоколадом Германа» в честь шоколатье Сэма Германа, который в 1853 году создал рецепт сладкого темного шоколада, предназначенного для выпечки.
Этот шоколад впервые использовала жительница Далласа миссис Джордж Клэй. Ее рецепт шоколадного торта был опубликован в 1957 году в газете Dallas Morning News. Позже в процессе повторных публикаций рецепта имя Германа «выпало» из названия из-за ошибки в типографии. С тех пор торт называют «немецким».
День игры
День игры официально установлен 25 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей ООН. Его цель — ежегодно напоминать о важности поддержки и развития игровой деятельности для представителей всех возрастных категорий.
Как подчеркивается в заявлениях ООН, игра представляет собой не только форму досуга или развлечения, но и универсальное средство общения, объединяющее людей независимо от их возраста и национальности
Российские праздники 10 июня 2025
Общероссийский день рассеянного склероза
День рассеянного склероза в России учрежден в 2010 году по инициативе Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом. Это заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани головного и спинного мозга.
В итоге снижается зрение, появляется утомляемость, нарушается координация движений при ходьбе и слабость в руках и ногах. Полностью излечить рассеянный склероз на сегодняшний день невозможно, однако современные медикаментозные препараты позволяют значительно облегчить выраженность симптомов.
Как отмечают: в этот день проводятся информационно-просветительские акции, направленные на повышение осведомленности о мерах профилактики и возможностях терапии заболевания. К примеру, в июне 1015 года в Санкт-Петербурге прошел Международный конгресс «Рассеянный склероз и другие нейроиммунологические заболевания — 2025».
Факты
- первое описание рассеянного склероза, выделение его в отдельное заболевание было осуществлено великим французским неврологом Жаном Мартеном Шарко в 1858 году;
- в России с этим заболеванием проживает более 150 тыс. человек;
- чаще всего рассеянный склероз диагностируют у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет.
Православные праздники 11 июня 2025
День памяти великомученицы Феодосии Константинопольской
О святой Константинопольской Феодосии сохранилось немного исторических данных. Известно, что она происходила из благочестивой семьи. Однако после смерти родителей ее определили в женский монастырь в Константинополе.
Феодосия, раздав все свое имущество нуждающимся, приняла монашеский постриг. В период правления императора Льва Исавра, начавшего жестокие гонения на иконопочитателей, она одной из первых открыто выступила против императорских указов. За проявленное мужество и верность православной вере Феодосию подвергли аресту.
Ее провели по улицам города, жестоко избивая, и в результате одного из ударов она погибла. Христиане с честью похоронили монахиню на территории константинопольского монастыря Диокритис. По преданию, на месте упокоения святой Феодосии впоследствии стали происходить многочисленные чудеса исцеления.
Народный праздник 11 июня 2025
День Феодосии Колосяницы
В Древней Руси этот день называли Феодосией Колосяницей, так как в это время начиналась колошение ржи. Дата традиционно связывалась с проведением сельскохозяйственных работ. В день Колосяницы занимались посевом гречихи и бобовых культур, благодаря чему Феодосию также именовали Гречишницей.
В этот праздник было принято посещать поля, чтобы оценить состояние всходов. Если оказывалось, что хлеба уже заколосились, молодежь собиралась на поле для проведения обряда «величания ржи». Девушки устраивали хороводы и исполняли песни, после чего вместе с юношами катались по полям. При этом обычно звучало пожелание: «Расти трава к лесу, а рожь к овину». Особое внимание в этот день уделялось и домашнему скоту: для повышения его плодовитости животных угощали специально испеченным хлебом.
Что можно и нельзя делать 11 июня 2025
В этот день принято провести весело, чтобы последующие месяцы года были успешными;
- принято ходить на рыбалку – можно ожидать хороший улов;
- можно устраивать вечерние посиделки с семьей и друзьями;
- нежелательно затевать генеральную уборку, браться за тяжелую работу, приступать к строительству, так как ни в доме порядка не будет в итоге ни в делах;
- не рекомендуется в этот день чрезмерно прыгать и бегать, чтобы не навлечь беду;
- не принято отправляться в дальние поездки, поскольку считается, что высока вероятность в дороге возникновения неприятностей.
Народные приметы 11 июня 2025
Приметы гласили, что если на Феодосию рожь уже колосится, то ожидается хороший урожай грибов. В то же время жаркая погода свидетельствовала о малом количестве белых грибов в лесу. Если же пчелы массово возвращаются к ульям, это предвещало скорый дождь. Также наши предки верили, что тишина предвещает грозу и град, а яркое солнце этого дня — к теплому сентябрю.
Кто из знаменитостей родился 11 июня
- Денис Мацуев (1975) — пианист-виртуоз, народный артист России;
- Питер Динклэйдж (1969) — актер, продюсер;
- Шайа ЛаБаф (1986) — актер, режиссер, продюсер;
- Клэр Холт (1988) — актриса, снималась в сериалах «Дневники вампира» и «Древние»;
- Ивана Бакеро (1994) — актриса, снималась в фильмах «Проклятая», «Лабиринт Фавна» и «Глаза панды»;
- Евгения Крюкова (1971) — актриса, снималась в сериалах «Марьина роща», «Возвращение мушкетеров» и «Анна Каренина».
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