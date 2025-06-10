Какие праздники отмечают 11 июня 2025: что можно и нельзя делать в этот день

День Жака-Ива Кусто, пиццы и рассеянного склероза отмечают 11 июня 2025
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День пиццы «Маргариты» отмечают 11 июня
День пиццы «Маргариты» отмечают 11 июня Фото:

Среда, 11 июня 2025 года, насыщена самыми разными международными и православными. В этот день в России отмечают день рассеянного склероза, в мире — день шоколадного торта и пиццы «Маргариты». Верующие чтят память великомученицы Феодосии Константинопольской. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU

Международные праздники 11 июня 2025

День Жака-Ива Кусто

Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 года
Жак-Ив Кусто родился 11 июня 1910 года
Фото:

11 июня Франция чествует своего легендарного исследователя океанов Жака-Ива Кусто. В этот день 1910 года он родился в городке Сент-Андре-де-Кюбзак. За свою жизнь он совершил тысячи погружений и создал около 150 кинолент, посвященных исследованию океана. Творческая деятельность Кусто была отмечена двумя премиями «Оскар» и «Золотой пальмовой ветвью».

Благодаря его усилиям общественность обратила внимание на острые проблемы, связанные с мировым океаном, включая загрязнение окружающей среды, браконьерство, климатические изменения и ряд других угроз. Помимо этого, именно Кусто стал изобретателем акваланга и первой подводной камеры, что открыло новые возможности для съемки документальных фильмов под водой.

Как отмечают: в этот день в музеях, океанариумах и аквариумах проходят тематические выставки, лекции, показывают фильмы, рассказывающие о подводном мире. Дайверы проводят погружения с целью продвижения идей здорового образа жизни.

День пиццы «Маргарита»

11 июня в Неаполе проводят торжества в пиццериях
11 июня в Неаполе проводят торжества в пиццериях
Фото:

11 июня — праздник для всех любителей вкусной еды: день пиццы Маргарита! В этот день отмечают приготовление культовой пиццы, которая благодаря гармоничному сочетанию простых и утонченных вкусов завоевала признание миллионов гурманов по всему миру.

История этой пиццы начинается в 1889 году в Неаполе, когда город посетила королева Маргарита Савойская. Специально для августейшей гостьи известный повар Рафаэле Эспозито создал блюдо, украсив его ингредиентами, символизирующими цвета национального флага Италии: красными томатами, белой моцареллой и зеленым базиликом. Королева высоко оценила угощение и позволила назвать пиццу своим именем.

Как отмечают: в Неаполе проводят торжества в пиццерии Pizzeria Brandi, с которой, по легенде, появилась первая пицца. В других городах Италии праздник сопровождается фестивалями, презентациями от лучших пиццайоло, выставками и ярмарками. В кафетерии устраивают дегустации традиционных и новых разновидностей блюда, соревнования поваров. В других странах в этот день иногда устраивают пицца-пати с друзьями, где готовят разные виды пиццы, включая «Маргариту».

День немецкого шоколадного торта

Рецепт торта впервые опубликовали в 1957 году
Рецепт торта впервые опубликовали в 1957 году
Фото:

11 июня в США ежегодно отмечается День немецкого шоколадного торта. Изначально было установлено название «Торт с шоколадом Германа» в честь шоколатье Сэма Германа, который в 1853 году создал рецепт сладкого темного шоколада, предназначенного для выпечки.

Этот шоколад впервые использовала жительница Далласа миссис Джордж Клэй. Ее рецепт шоколадного торта был опубликован в 1957 году в газете Dallas Morning News. Позже в процессе повторных публикаций рецепта имя Германа «выпало» из названия из-за ошибки в типографии. С тех пор торт называют «немецким».

День игры

День игры официально установлен 25 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей ООН. Его цель — ежегодно напоминать о важности поддержки и развития игровой деятельности для представителей всех возрастных категорий.

Как подчеркивается в заявлениях ООН, игра представляет собой не только форму досуга или развлечения, но и универсальное средство общения, объединяющее людей независимо от их возраста и национальности

Российские праздники 10 июня 2025

Общероссийский день рассеянного склероза

День рассеянного склероза в России учрежден в 2010 году по инициативе Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом. Это заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани головного и спинного мозга.

В итоге снижается зрение, появляется утомляемость, нарушается координация движений при ходьбе и слабость в руках и ногах. Полностью излечить рассеянный склероз на сегодняшний день невозможно, однако современные медикаментозные препараты позволяют значительно облегчить выраженность симптомов.

Как отмечают: в этот день проводятся информационно-просветительские акции, направленные на повышение осведомленности о мерах профилактики и возможностях терапии заболевания. К примеру, в июне 1015 года в Санкт-Петербурге прошел Международный конгресс «Рассеянный склероз и другие нейроиммунологические заболевания — 2025». 

Факты

  • первое описание рассеянного склероза, выделение его в отдельное заболевание было осуществлено великим французским неврологом Жаном Мартеном Шарко в 1858 году;
  • в России с этим заболеванием проживает более 150 тыс. человек;
  • чаще всего рассеянный склероз диагностируют у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет.

Православные праздники 11 июня 2025

День памяти великомученицы Феодосии Константинопольской

11 июня вспоминают великомученицу Феодосию Константинопольскую
11 июня вспоминают великомученицу Феодосию Константинопольскую
Фото:

О святой Константинопольской Феодосии сохранилось немного исторических данных. Известно, что она происходила из благочестивой семьи. Однако после смерти родителей ее определили в женский монастырь в Константинополе.

Феодосия, раздав все свое имущество нуждающимся, приняла монашеский постриг. В период правления императора Льва Исавра, начавшего жестокие гонения на иконопочитателей, она одной из первых открыто выступила против императорских указов. За проявленное мужество и верность православной вере Феодосию подвергли аресту.

Ее провели по улицам города, жестоко избивая, и в результате одного из ударов она погибла. Христиане с честью похоронили монахиню на территории константинопольского монастыря Диокритис. По преданию, на месте упокоения святой Феодосии впоследствии стали происходить многочисленные чудеса исцеления.

Народный праздник 11 июня 2025

День Феодосии Колосяницы

В Древней Руси этот день называли Феодосией Колосяницей, так как в это время начиналась колошение ржи. Дата традиционно связывалась с проведением сельскохозяйственных работ. В день Колосяницы занимались посевом гречихи и бобовых культур, благодаря чему Феодосию также именовали Гречишницей.

В этот праздник было принято посещать поля, чтобы оценить состояние всходов. Если оказывалось, что хлеба уже заколосились, молодежь собиралась на поле для проведения обряда «величания ржи». Девушки устраивали хороводы и исполняли песни, после чего вместе с юношами катались по полям. При этом обычно звучало пожелание: «Расти трава к лесу, а рожь к овину». Особое внимание в этот день уделялось и домашнему скоту: для повышения его плодовитости животных угощали специально испеченным хлебом.

Что можно и нельзя делать 11 июня 2025

В этот день принято провести весело, чтобы последующие месяцы года были успешными;

  • принято ходить на рыбалку – можно ожидать хороший улов;
  • можно устраивать вечерние посиделки с семьей и друзьями;
  • нежелательно затевать генеральную уборку, браться за тяжелую работу, приступать к строительству, так как ни в доме порядка не будет в итоге ни в делах;
  • не рекомендуется в этот день чрезмерно прыгать и бегать, чтобы не навлечь беду;
  • не принято отправляться в дальние поездки, поскольку считается, что высока вероятность в дороге возникновения неприятностей.

Народные приметы 11 июня 2025

Приметы гласили, что если на Феодосию рожь уже колосится, то ожидается хороший урожай грибов. В то же время жаркая погода свидетельствовала о малом количестве белых грибов в лесу. Если же пчелы массово возвращаются к ульям, это предвещало скорый дождь. Также наши предки верили, что тишина предвещает грозу и град, а яркое солнце этого дня — к теплому сентябрю.

Кто из знаменитостей родился 11 июня

  • Денис Мацуев (1975) — пианист-виртуоз, народный артист России;
  • Питер Динклэйдж (1969) — актер, продюсер;
  • Шайа ЛаБаф (1986) — актер, режиссер, продюсер;
  • Клэр Холт (1988) — актриса, снималась в сериалах «Дневники вампира» и «Древние»;
  • Ивана Бакеро (1994) — актриса, снималась в фильмах «Проклятая», «Лабиринт Фавна» и «Глаза панды»;
  • Евгения Крюкова (1971) — актриса, снималась в сериалах «Марьина роща», «Возвращение мушкетеров» и «Анна Каренина».

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Среда, 11 июня 2025 года, насыщена самыми разными международными и православными. В этот день в России отмечают день рассеянного склероза, в мире — день шоколадного торта и пиццы «Маргариты». Верующие чтят память великомученицы Феодосии Константинопольской. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU Международные праздники 11 июня 2025 День Жака-Ива Кусто 11 июня Франция чествует своего легендарного исследователя океанов Жака-Ива Кусто. В этот день 1910 года он родился в городке Сент-Андре-де-Кюбзак. За свою жизнь он совершил тысячи погружений и создал около 150 кинолент, посвященных исследованию океана. Творческая деятельность Кусто была отмечена двумя премиями «Оскар» и «Золотой пальмовой ветвью». Благодаря его усилиям общественность обратила внимание на острые проблемы, связанные с мировым океаном, включая загрязнение окружающей среды, браконьерство, климатические изменения и ряд других угроз. Помимо этого, именно Кусто стал изобретателем акваланга и первой подводной камеры, что открыло новые возможности для съемки документальных фильмов под водой. Как отмечают: в этот день в музеях, океанариумах и аквариумах проходят тематические выставки, лекции, показывают фильмы, рассказывающие о подводном мире. Дайверы проводят погружения с целью продвижения идей здорового образа жизни. День пиццы «Маргарита» 11 июня — праздник для всех любителей вкусной еды: день пиццы Маргарита! В этот день отмечают приготовление культовой пиццы, которая благодаря гармоничному сочетанию простых и утонченных вкусов завоевала признание миллионов гурманов по всему миру. История этой пиццы начинается в 1889 году в Неаполе, когда город посетила королева Маргарита Савойская. Специально для августейшей гостьи известный повар Рафаэле Эспозито создал блюдо, украсив его ингредиентами, символизирующими цвета национального флага Италии: красными томатами, белой моцареллой и зеленым базиликом. Королева высоко оценила угощение и позволила назвать пиццу своим именем. Как отмечают: в Неаполе проводят торжества в пиццерии Pizzeria Brandi, с которой, по легенде, появилась первая пицца. В других городах Италии праздник сопровождается фестивалями, презентациями от лучших пиццайоло, выставками и ярмарками. В кафетерии устраивают дегустации традиционных и новых разновидностей блюда, соревнования поваров. В других странах в этот день иногда устраивают пицца-пати с друзьями, где готовят разные виды пиццы, включая «Маргариту». День немецкого шоколадного торта 11 июня в США ежегодно отмечается День немецкого шоколадного торта. Изначально было установлено название «Торт с шоколадом Германа» в честь шоколатье Сэма Германа, который в 1853 году создал рецепт сладкого темного шоколада, предназначенного для выпечки. Этот шоколад впервые использовала жительница Далласа миссис Джордж Клэй. Ее рецепт шоколадного торта был опубликован в 1957 году в газете Dallas Morning News. Позже в процессе повторных публикаций рецепта имя Германа «выпало» из названия из-за ошибки в типографии. С тех пор торт называют «немецким». День игры День игры официально установлен 25 марта 2024 года Генеральной Ассамблеей ООН. Его цель — ежегодно напоминать о важности поддержки и развития игровой деятельности для представителей всех возрастных категорий. Как подчеркивается в заявлениях ООН, игра представляет собой не только форму досуга или развлечения, но и универсальное средство общения, объединяющее людей независимо от их возраста и национальности Российские праздники 10 июня 2025 Общероссийский день рассеянного склероза День рассеянного склероза в России учрежден в 2010 году по инициативе Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом. Это заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать собственные ткани головного и спинного мозга. В итоге снижается зрение, появляется утомляемость, нарушается координация движений при ходьбе и слабость в руках и ногах. Полностью излечить рассеянный склероз на сегодняшний день невозможно, однако современные медикаментозные препараты позволяют значительно облегчить выраженность симптомов. Как отмечают: в этот день проводятся информационно-просветительские акции, направленные на повышение осведомленности о мерах профилактики и возможностях терапии заболевания. К примеру, в июне 1015 года в Санкт-Петербурге прошел Международный конгресс «Рассеянный склероз и другие нейроиммунологические заболевания — 2025».  Факты Православные праздники 11 июня 2025 День памяти великомученицы Феодосии Константинопольской О святой Константинопольской Феодосии сохранилось немного исторических данных. Известно, что она происходила из благочестивой семьи. Однако после смерти родителей ее определили в женский монастырь в Константинополе. Феодосия, раздав все свое имущество нуждающимся, приняла монашеский постриг. В период правления императора Льва Исавра, начавшего жестокие гонения на иконопочитателей, она одной из первых открыто выступила против императорских указов. За проявленное мужество и верность православной вере Феодосию подвергли аресту. Ее провели по улицам города, жестоко избивая, и в результате одного из ударов она погибла. Христиане с честью похоронили монахиню на территории константинопольского монастыря Диокритис. По преданию, на месте упокоения святой Феодосии впоследствии стали происходить многочисленные чудеса исцеления. Народный праздник 11 июня 2025 День Феодосии Колосяницы В Древней Руси этот день называли Феодосией Колосяницей, так как в это время начиналась колошение ржи. Дата традиционно связывалась с проведением сельскохозяйственных работ. В день Колосяницы занимались посевом гречихи и бобовых культур, благодаря чему Феодосию также именовали Гречишницей. В этот праздник было принято посещать поля, чтобы оценить состояние всходов. Если оказывалось, что хлеба уже заколосились, молодежь собиралась на поле для проведения обряда «величания ржи». Девушки устраивали хороводы и исполняли песни, после чего вместе с юношами катались по полям. При этом обычно звучало пожелание: «Расти трава к лесу, а рожь к овину». Особое внимание в этот день уделялось и домашнему скоту: для повышения его плодовитости животных угощали специально испеченным хлебом. Что можно и нельзя делать 11 июня 2025 В этот день принято провести весело, чтобы последующие месяцы года были успешными; Народные приметы 11 июня 2025 Приметы гласили, что если на Феодосию рожь уже колосится, то ожидается хороший урожай грибов. В то же время жаркая погода свидетельствовала о малом количестве белых грибов в лесу. Если же пчелы массово возвращаются к ульям, это предвещало скорый дождь. Также наши предки верили, что тишина предвещает грозу и град, а яркое солнце этого дня — к теплому сентябрю. Кто из знаменитостей родился 11 июня
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