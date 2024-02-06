Жители Ноябрьска сняли на видео полыхающий автомобиль

В Ноябрьске (ЯНАО) 7 февраля автомобиль загорелся прямо на парковке. Процесс тушения пожара сняли на видео жители, ролик разместили в социальных сетях.
«Как она так загорелась? Быстро реагируют, молодцы мальчики. Пожарные быстро среагировали, тушат машинку», — комментируют девушки, которые снимали ролик, размещенный в telegram-канале «NSK».
В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что в 3 часа 13 минут в пожарную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу Магистральная, 123. Прибывшие пожарные обнаружили горящий Hyundai Accent и незамедлительно приступили к тушению. Пожар был ликвидирован в считанные минуты, огнем поврежден двигательный отсек, фары, капот, передние двери, колеса, стекла. В ликвидации пожара приняли участие 12 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
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