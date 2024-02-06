06 февраля 2024

Курганские бизнесмены отправили тысячи кубометров леса в Афганистан и Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Каргапольский район. Курган, лес, доски, древесина, деревообработка, производство, лесопилка
Курганский лес экспортируют в страны Азии и Закавказья Фото:

Из Курганской области с начала года было экспортировано около 13 тысяч кубометров лесопродукции в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан и Азербайджан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям,

«С начала 2024 года предприятиями Курганской области экспортировано 12,8 тыс. кубометров лесопродукции в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан и Азербайджан. <…> Исследования подтвердили фитосанитарную безопасность всех партий курганского леса», — сообщили в надзорном ведомстве.

В 2023 году с территории Курганской области за рубеж было вывезено 306 тысяч кубометров леса. Из них 124 партии продукции объемом 5,5 тысяч кубометров не прошли фитосанитарный контроль из-за того, что были заражены вредителями.

Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены вывезли за границу более 242 тысяч тонн курганского зерна. Пшеницу, ячмень отправляли в Китай и Казахстан. Также экспортировали более 10 тысяч тонн гороха и чечевицы.

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Из Курганской области с начала года было экспортировано около 13 тысяч кубометров лесопродукции в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан и Азербайджан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, «С начала 2024 года предприятиями Курганской области экспортировано 12,8 тыс. кубометров лесопродукции в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан и Азербайджан. <…> Исследования подтвердили фитосанитарную безопасность всех партий курганского леса», — сообщили в надзорном ведомстве. В 2023 году с территории Курганской области за рубеж было вывезено 306 тысяч кубометров леса. Из них 124 партии продукции объемом 5,5 тысяч кубометров не прошли фитосанитарный контроль из-за того, что были заражены вредителями. Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены вывезли за границу более 242 тысяч тонн курганского зерна. Пшеницу, ячмень отправляли в Китай и Казахстан. Также экспортировали более 10 тысяч тонн гороха и чечевицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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