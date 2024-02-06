Курганские бизнесмены отправили тысячи кубометров леса в Афганистан и Казахстан

Из Курганской области с начала года было экспортировано около 13 тысяч кубометров лесопродукции в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан и Азербайджан. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям,
«С начала 2024 года предприятиями Курганской области экспортировано 12,8 тыс. кубометров лесопродукции в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан и Азербайджан. <…> Исследования подтвердили фитосанитарную безопасность всех партий курганского леса», — сообщили в надзорном ведомстве.
В 2023 году с территории Курганской области за рубеж было вывезено 306 тысяч кубометров леса. Из них 124 партии продукции объемом 5,5 тысяч кубометров не прошли фитосанитарный контроль из-за того, что были заражены вредителями.
Ранее URA.RU писало, что курганские бизнесмены вывезли за границу более 242 тысяч тонн курганского зерна. Пшеницу, ячмень отправляли в Китай и Казахстан. Также экспортировали более 10 тысяч тонн гороха и чечевицы.
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