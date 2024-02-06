Исполнитель песен в жанре шансон из Кургана Евгений Григорьев, известный как Жека, поделился историей, как девочка из Кемерово попросила видеопоздравление для своего отца. Об этом певец сообщил в своем telegram-канале.
«Когда подписчица Настя из Кемерово, попросила записать видеопоздравление своему папе Антону, я и не догадывался, что это доставит такую радость юбиляру. Круто, что есть на свете девушки, любящие, почитающие родителей и семейные ценности», — пишет шансонье у себя в канале «Евгений Григорьев — Жека». Певец также написал, что ждет, что его фанат появится на его концерте в Кемерево.
Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье Жека выпустил новую песню. Новая композиция стала совместной песней с Катей Лазаревой.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.