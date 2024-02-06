06 февраля 2024

Курганский шансонье Жека сделал подарок своему фанату. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Шансонье из Кургана записал видеопоздравление для своего фаната Фото:

Исполнитель песен в жанре шансон из Кургана Евгений Григорьев, известный как Жека, поделился историей, как девочка из Кемерово попросила видеопоздравление для своего отца. Об этом певец сообщил в своем telegram-канале.

«Когда подписчица Настя из Кемерово, попросила записать видеопоздравление своему папе Антону, я и не догадывался, что это доставит такую радость юбиляру. Круто, что есть на свете девушки, любящие, почитающие родителей и семейные ценности», — пишет шансонье у себя в канале «Евгений Григорьев — Жека». Певец также написал, что ждет, что его фанат появится на его концерте в Кемерево.

Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье Жека выпустил новую песню. Новая композиция стала совместной песней с Катей Лазаревой.

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Исполнитель песен в жанре шансон из Кургана Евгений Григорьев, известный как Жека, поделился историей, как девочка из Кемерово попросила видеопоздравление для своего отца. Об этом певец сообщил в своем telegram-канале. «Когда подписчица Настя из Кемерово, попросила записать видеопоздравление своему папе Антону, я и не догадывался, что это доставит такую радость юбиляру. Круто, что есть на свете девушки, любящие, почитающие родителей и семейные ценности», — пишет шансонье у себя в канале «Евгений Григорьев — Жека». Певец также написал, что ждет, что его фанат появится на его концерте в Кемерево. Ранее URA.RU писало, что курганский шансонье Жека выпустил новую песню. Новая композиция стала совместной песней с Катей Лазаревой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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